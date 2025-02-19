https://ria.ru/20250219/tramp-2000399142.html

Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа

Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа - РИА Новости, 19.02.2025

Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:40:00+03:00

2025-02-19T20:40:00+03:00

2025-02-19T20:40:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него тратиться. "Давайте прекратим ненужные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас очень мало значит", - написал сын президента в соцсети Truth Social. Так он прокомментировал пост своего отца, американского лидера Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, "втянувшего" США в конфликт, а также бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и европейских лидеров, не пытавшихся урегулировать ситуацию.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000393481.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, украина