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Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
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20:40 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tramp-2000399142.html
Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа
Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа
Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:40:00+03:00
2025-02-19T20:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него тратиться. "Давайте прекратим ненужные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас очень мало значит", - написал сын президента в соцсети Truth Social. Так он прокомментировал пост своего отца, американского лидера Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, "втянувшего" США в конфликт, а также бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и европейских лидеров, не пытавшихся урегулировать ситуацию.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина
Конфликт на Украине очень мало значит для США, заявил сын Трампа

Сын Трампа призвал США перестать тратиться на конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него тратиться.
«
"Давайте прекратим ненужные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас очень мало значит", - написал сын президента в соцсети Truth Social.
Так он прокомментировал пост своего отца, американского лидера Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, "втянувшего" США в конфликт, а также бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и европейских лидеров, не пытавшихся урегулировать ситуацию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп
Вчера, 19:45
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраина
 
 
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