https://ria.ru/20250219/tramp-2000393481.html

США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп

США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025

США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, однако эти средства не принесут самим Соединенным Штатам РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:45:00+03:00

2025-02-19T19:45:00+03:00

2025-02-19T19:46:00+03:00

в мире

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вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, однако эти средства не принесут самим Соединенным Штатам никакой выгоды. "Европа выделила на порядок меньше (средств на нужды Украины - ред.), но при этом ее деньги обеспечены, а США не получат ничего взамен," - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. Он также обвинил Владимира Зеленского в том, что тот убедил Соединенные Штаты потратить миллиарды долларов на то, чтобы втянуть их "в войну, которую нельзя было выиграть и которая не должна была начаться".

https://ria.ru/20250219/kritika-2000391149.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский