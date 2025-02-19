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США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 19.02.2025 (обновлено: 19:46 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000393481.html
США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп
США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, однако эти средства не принесут самим Соединенным Штатам РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:45:00+03:00
2025-02-19T19:46:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, однако эти средства не принесут самим Соединенным Штатам никакой выгоды. "Европа выделила на порядок меньше (средств на нужды Украины - ред.), но при этом ее деньги обеспечены, а США не получат ничего взамен," - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. Он также обвинил Владимира Зеленского в том, что тот убедил Соединенные Штаты потратить миллиарды долларов на то, чтобы втянуть их "в войну, которую нельзя было выиграть и которая не должна была начаться".
https://ria.ru/20250219/kritika-2000391149.html
сша
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп

Трамп: США потратили на поддержку Украины $350 млрд, но ничего не получат взамен

© AP Photo / PoolДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, однако эти средства не принесут самим Соединенным Штатам никакой выгоды.
"Европа выделила на порядок меньше (средств на нужды Украины - ред.), но при этом ее деньги обеспечены, а США не получат ничего взамен," - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Он также обвинил Владимира Зеленского в том, что тот убедил Соединенные Штаты потратить миллиарды долларов на то, чтобы втянуть их "в войну, которую нельзя было выиграть и которая не должна была начаться".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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