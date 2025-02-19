https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html

Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп

Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет проводить на Украине выборы президента из-за низких рейтингов. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:04:00+03:00

2025-02-19T19:04:00+03:00

2025-02-19T19:19:00+03:00

дональд трамп

владимир зеленский

сша

украина

в мире

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет проводить на Украине выборы президента из-за низких рейтингов."Он отказывается от выборов, имеет очень низкие показатели в опросах, и единственное, в чем он был хорош - он разыграл Байдена по нотам", - написал Трамп.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000383780.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, в мире, джо байден