https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html
Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп
Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет проводить на Украине выборы президента из-за низких рейтингов. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:04:00+03:00
2025-02-19T19:04:00+03:00
2025-02-19T19:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет проводить на Украине выборы президента из-за низких рейтингов."Он отказывается от выборов, имеет очень низкие показатели в опросах, и единственное, в чем он был хорош - он разыграл Байдена по нотам", - написал Трамп.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000383780.html
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, в мире, джо байден
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Украина, В мире, Джо Байден
Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп
Трамп: Зеленский разыграл Байдена и уклоняется от выборов из-за низкого рейтинга