Трамп назвал Зеленского диктатором
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды.
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"Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп.
Другие заявления главы Белого дома:
- Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта.
- Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть.
- Вашингтон выделил на нужды Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, но ничего не получил взамен.
- Без участия Соединенных Штатов Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.
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"Единственное, в чем он был хорош, — он разыграл Байдена по нотам".
- Зеленский хочет продолжать конфликт, чтобы "сохранить кормушку".
- Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно.
- Байден даже не пытался добиться урегулирования на Украине.
- Европа провалилась в вопросе достижения мира.
- Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.
Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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