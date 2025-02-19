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Трамп назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 19.02.2025
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19:02 19.02.2025 (обновлено: 20:25 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000383780.html
Трамп назвал Зеленского диктатором
Трамп назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп назвал Зеленского диктатором
Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с РИА Новости, 19.02.2025
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2025-02-19T20:25:00+03:00
в мире
сша
россия
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды."Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп.Другие заявления главы Белого дома:&quot;Единственное, в чем он был хорош, — он разыграл Байдена по нотам&quot;.Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Трамп назвал Зеленского диктатором

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды.
«
"Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп.
Другие заявления главы Белого дома:
  • Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта.
  • Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть.
  • Вашингтон выделил на нужды Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, но ничего не получил взамен.
  • Без участия Соединенных Штатов Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.
«

"Единственное, в чем он был хорош, — он разыграл Байдена по нотам".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
  • Зеленский хочет продолжать конфликт, чтобы "сохранить кормушку".
  • Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно.
  • Байден даже не пытался добиться урегулирования на Украине.
  • Европа провалилась в вопросе достижения мира.
  • Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.
Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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