https://ria.ru/20250219/tramp-2000383780.html

Трамп назвал Зеленского диктатором

Трамп назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп назвал Зеленского диктатором

Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:02:00+03:00

2025-02-19T19:02:00+03:00

2025-02-19T20:25:00+03:00

в мире

сша

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украина

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды."Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп.Другие заявления главы Белого дома:"Единственное, в чем он был хорош, — он разыграл Байдена по нотам".Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

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сша

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Ольга Тузова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский