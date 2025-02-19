https://ria.ru/20250219/tramp-2000383475.html

Зеленский плохо справлялся с работой, заявил Трамп

Зеленский плохо справлялся с работой, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский плохо справлялся с работой, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у Штатов для конфликта, в котором не... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:01:00+03:00

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2025-02-19T19:14:00+03:00

дональд трамп

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у Штатов для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента."Подумайте об имевшем скромный успех юмористе Владимире Зеленском, который уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, которой не нужно было начинаться. Войну, которую без США и Трампа, он никогда бы не урегулировал", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social."Я люблю Украину, но Зеленский плохо справляется работой", - подытожил Трамп.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000383780.html

сша

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дональд трамп, в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден