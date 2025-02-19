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Без США Зеленский никогда не договорится о мире с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
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18:59 19.02.2025 (обновлено: 19:20 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000383143.html
Без США Зеленский никогда не договорится о мире с Россией, заявил Трамп
Без США Зеленский никогда не договорится о мире с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
Без США Зеленский никогда не договорится о мире с Россией, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что без участия Вашингтона Владимир Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Россией. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:59:00+03:00
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дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без участия Вашингтона Владимир Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Россией."Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть. Но без США и "Трампа" он никогда не сможет заключить мир", - написал американский лидер в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.Трамп также утверждает, что "Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно - и так это продолжается".По его словам, администрация экс-президента США Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации, тогда как сам Трамп "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".
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сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Без США Зеленский никогда не договорится о мире с Россией, заявил Трамп

Трамп: Без участия США Зеленский никогда не договорится о мире с Россией

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без участия Вашингтона Владимир Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Россией.
«
"Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть. Но без США и "Трампа" он никогда не сможет заключить мир", - написал американский лидер в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Трамп также утверждает, что "Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно - и так это продолжается".
По его словам, администрация экс-президента США Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации, тогда как сам Трамп "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп назвал Зеленского диктатором
Вчера, 18:55
 
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