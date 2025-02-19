https://ria.ru/20250219/tramp-2000382023.html

Трамп назвал Зеленского диктатором

Трамп назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп назвал Зеленского диктатором

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:55:00+03:00

2025-02-19T18:55:00+03:00

2025-02-19T19:09:00+03:00

дональд трамп

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в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование."Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.По его словам, продолжающийся конфликт с Россией "разрушает" Украину.Трамп также повторил свою позицию о том, что, будучи президентом, он мог бы быстро достичь урегулирования, тогда как администрация Байдена, по его мнению, "даже не пыталась" этого сделать.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html

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дональд трамп, владимир зеленский, в мире, украина, сша