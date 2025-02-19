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Трамп призвал принять новый бюджет правительства США - РИА Новости, 19.02.2025
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18:48 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tramp-2000380382.html
Трамп призвал принять новый бюджет правительства США
Трамп призвал принять новый бюджет правительства США - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп призвал принять новый бюджет правительства США
Президент США Дональд Трамп призвал принять новый бюджет правительства, чтобы не допустить остановки финансирования федеральных ведомств в середине марта. Пост... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:48:00+03:00
2025-02-19T18:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал принять новый бюджет правительства, чтобы не допустить остановки финансирования федеральных ведомств в середине марта. Пост с призывом опубликован в соцсети Truth Social.&quot;Нам нужно, чтобы обе палаты приняли предложенный бюджет, чтобы запустить процесс примирения и переместить все наши приоритеты в один красивый законопроект, чтобы без вопросов сделать Америку снова великой&quot;, - написал Трамп.Проблему несогласованного бюджета Трамп унаследовал от прошлой администрации во главе с Джо Байденом, перед уходом которого с должности был согласован очередной временный бюджет до 14 марта 2025 года. Если к тому моменту не будет принято новых решений о выделении ассигнований, правительство может прекратить работу. В ходе первого срока Трампа так называемый "шатдаун" продлился 35 дней, но сейчас республиканцы имеют большинство в обеих палатах конгресса, поэтому проблем с согласованием возникнуть не должно.
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в мире, сша, америка, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп призвал принять новый бюджет правительства США

Трамп призвал принять новый бюджет, чтобы не допустить остановки финансирования

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал принять новый бюджет правительства, чтобы не допустить остановки финансирования федеральных ведомств в середине марта. Пост с призывом опубликован в соцсети Truth Social.
«

"Нам нужно, чтобы обе палаты приняли предложенный бюджет, чтобы запустить процесс примирения и переместить все наши приоритеты в один красивый законопроект, чтобы без вопросов сделать Америку снова великой", - написал Трамп.

Проблему несогласованного бюджета Трамп унаследовал от прошлой администрации во главе с Джо Байденом, перед уходом которого с должности был согласован очередной временный бюджет до 14 марта 2025 года. Если к тому моменту не будет принято новых решений о выделении ассигнований, правительство может прекратить работу. В ходе первого срока Трампа так называемый "шатдаун" продлился 35 дней, но сейчас республиканцы имеют большинство в обеих палатах конгресса, поэтому проблем с согласованием возникнуть не должно.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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В миреСШААмерикаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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