https://ria.ru/20250219/tramp-2000380382.html

Трамп призвал принять новый бюджет правительства США

Трамп призвал принять новый бюджет правительства США - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп призвал принять новый бюджет правительства США

Президент США Дональд Трамп призвал принять новый бюджет правительства, чтобы не допустить остановки финансирования федеральных ведомств в середине марта. Пост... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:48:00+03:00

2025-02-19T18:48:00+03:00

2025-02-19T18:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал принять новый бюджет правительства, чтобы не допустить остановки финансирования федеральных ведомств в середине марта. Пост с призывом опубликован в соцсети Truth Social."Нам нужно, чтобы обе палаты приняли предложенный бюджет, чтобы запустить процесс примирения и переместить все наши приоритеты в один красивый законопроект, чтобы без вопросов сделать Америку снова великой", - написал Трамп.Проблему несогласованного бюджета Трамп унаследовал от прошлой администрации во главе с Джо Байденом, перед уходом которого с должности был согласован очередной временный бюджет до 14 марта 2025 года. Если к тому моменту не будет принято новых решений о выделении ассигнований, правительство может прекратить работу. В ходе первого срока Трампа так называемый "шатдаун" продлился 35 дней, но сейчас республиканцы имеют большинство в обеих палатах конгресса, поэтому проблем с согласованием возникнуть не должно.

https://ria.ru/20250212/usaid-1998886831.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп, джо байден