https://ria.ru/20250219/tramp-2000307148.html

Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях"

Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях" - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа политиком, который привык говорить прямо, а такие люди, с точки зрения главы... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:13:00+03:00

2025-02-19T15:13:00+03:00

2025-02-19T15:13:00+03:00

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа политиком, который привык говорить прямо, а такие люди, с точки зрения главы российского МИД, не скрывают своего мнения о "жалких личностях" наподобие Владимира Зеленского. "У меня нет оснований полагать, что президент Трамп что-то делает для того, чтобы кому-то понравиться. Это исключено. Он абсолютно самостоятельный политик. Кроме всего прочего, он еще и человек, который привык разговаривать прямо. А такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях наподобие господина Зеленского", - сказал Лавров журналистам. Во вторник Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением. Трамп подчеркнул, что на Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского опустился до 4%. Он также отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.

https://ria.ru/20250219/usa-2000290309.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров