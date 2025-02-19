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Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях" - РИА Новости, 19.02.2025
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15:13 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tramp-2000307148.html
Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях"
Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях" - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа политиком, который привык говорить прямо, а такие люди, с точки зрения главы... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:13:00+03:00
2025-02-19T15:13:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа политиком, который привык говорить прямо, а такие люди, с точки зрения главы российского МИД, не скрывают своего мнения о "жалких личностях" наподобие Владимира Зеленского. "У меня нет оснований полагать, что президент Трамп что-то делает для того, чтобы кому-то понравиться. Это исключено. Он абсолютно самостоятельный политик. Кроме всего прочего, он еще и человек, который привык разговаривать прямо. А такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях наподобие господина Зеленского", - сказал Лавров журналистам. Во вторник Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением. Трамп подчеркнул, что на Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского опустился до 4%. Он также отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова Трампа о "жалких личностях"

Лавров: Трамп не скрывает своего мнения о жалких личностях наподобие Зеленского

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа политиком, который привык говорить прямо, а такие люди, с точки зрения главы российского МИД, не скрывают своего мнения о "жалких личностях" наподобие Владимира Зеленского.
«
"У меня нет оснований полагать, что президент Трамп что-то делает для того, чтобы кому-то понравиться. Это исключено. Он абсолютно самостоятельный политик. Кроме всего прочего, он еще и человек, который привык разговаривать прямо. А такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях наподобие господина Зеленского", - сказал Лавров журналистам.
Во вторник Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением. Трамп подчеркнул, что на Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского опустился до 4%. Он также отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
14:18
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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