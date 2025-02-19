https://ria.ru/20250219/tramp-2000237896.html

СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа

СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа - РИА Новости, 19.02.2025

СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа

Комментарии (Зеленского. — Прим. ред) <...>, похоже, разозлили Трампа", — говорится в публикации. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:09:00+03:00

2025-02-19T11:09:00+03:00

2025-02-19T14:43:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры между Москвой и Вашингтоном вызвала раздражение у президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian."Комментарии (Зеленского. — Прим. ред) <...>, похоже, разозлили Трампа", — говорится в публикации. По информации издания, глава Белого дома раскритиковал главу киевского режима, заявив, что "разочарован" жалобами Зеленского на свое исключение из переговоров между США и Россией. Также американский президент усилил давление на Зеленского требованием провести выборы.Кроме того, европейские лидеры все больше опасаются, что Трамп идет на слишком большие уступки России в своем стремлении заключить соглашение по Украине, пишет Guardian. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением. Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html

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