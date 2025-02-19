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СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 19.02.2025 (обновлено: 14:43 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000237896.html
СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа
СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа
Комментарии (Зеленского. — Прим. ред) <...>, похоже, разозлили Трампа", — говорится в публикации. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:09:00+03:00
2025-02-19T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
сша
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры между Москвой и Вашингтоном вызвала раздражение у президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian."Комментарии (Зеленского. — Прим. ред) &lt;...&gt;, похоже, разозлили Трампа", — говорится в публикации. По информации издания, глава Белого дома раскритиковал главу киевского режима, заявив, что "разочарован" жалобами Зеленского на свое исключение из переговоров между США и Россией. Также американский президент усилил давление на Зеленского требованием провести выборы.Кроме того, европейские лидеры все больше опасаются, что Трамп идет на слишком большие уступки России в своем стремлении заключить соглашение по Украине, пишет Guardian. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением. Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, США, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа

Guardian: Трампа разозлила реакция Зеленского на переговоры РФ и США в Эр-Рияде

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры между Москвой и Вашингтоном вызвала раздражение у президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian.

"Комментарии (Зеленского. — Прим. ред) <...>, похоже, разозлили Трампа", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США
09:02
По информации издания, глава Белого дома раскритиковал главу киевского режима, заявив, что "разочарован" жалобами Зеленского на свое исключение из переговоров между США и Россией. Также американский президент усилил давление на Зеленского требованием провести выборы.

Кроме того, европейские лидеры все больше опасаются, что Трамп идет на слишком большие уступки России в своем стремлении заключить соглашение по Украине, пишет Guardian.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением. Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому
10:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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