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Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом
Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал распоряжение министерству юстиции провести кадровые перестановки и освободить от занимаемых должностей всех... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:07:00+03:00
2025-02-19T04:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал распоряжение министерству юстиции провести кадровые перестановки и освободить от занимаемых должностей всех федеральных прокуроров, назначенных в министерстве при администрации своего предшественника Джо Байдена."За последние четыре года министерство юстиции было политизировано как никогда ранее. Поэтому я отдал распоряжение об увольнении всех оставшихся прокуроров США "эпохи Байдена". Мы должны немедленно "навести порядок" и восстановить доверие," – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. На прошлой неделе Белый дом направил уведомления о расторжении контракта нескольким назначенным Байденом прокурорам по всей стране.Во время своей инаугурационной речи в Капитолии Трамп уже говорил о том, что его администрация будет стремиться к восстановлению справедливости и доверия граждан к правительству. Он пообещал, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное" применение инструментов министерства юстиции и правительства будет прекращено.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом
Трамп приказал уволить всех федеральных прокуроров, назначенных при Байдене