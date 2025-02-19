https://ria.ru/20250219/tramp-2000194539.html

Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом

Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал распоряжение министерству юстиции провести кадровые перестановки и освободить от занимаемых должностей всех... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:07:00+03:00

2025-02-19T04:07:00+03:00

2025-02-19T06:16:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал распоряжение министерству юстиции провести кадровые перестановки и освободить от занимаемых должностей всех федеральных прокуроров, назначенных в министерстве при администрации своего предшественника Джо Байдена."За последние четыре года министерство юстиции было политизировано как никогда ранее. Поэтому я отдал распоряжение об увольнении всех оставшихся прокуроров США "эпохи Байдена". Мы должны немедленно "навести порядок" и восстановить доверие," – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. На прошлой неделе Белый дом направил уведомления о расторжении контракта нескольким назначенным Байденом прокурорам по всей стране.Во время своей инаугурационной речи в Капитолии Трамп уже говорил о том, что его администрация будет стремиться к восстановлению справедливости и доверия граждан к правительству. Он пообещал, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное" применение инструментов министерства юстиции и правительства будет прекращено.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден