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Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом - РИА Новости, 19.02.2025
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04:07 19.02.2025 (обновлено: 06:16 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000194539.html
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом
Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал распоряжение министерству юстиции провести кадровые перестановки и освободить от занимаемых должностей всех... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:07:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал распоряжение министерству юстиции провести кадровые перестановки и освободить от занимаемых должностей всех федеральных прокуроров, назначенных в министерстве при администрации своего предшественника Джо Байдена."За последние четыре года министерство юстиции было политизировано как никогда ранее. Поэтому я отдал распоряжение об увольнении всех оставшихся прокуроров США "эпохи Байдена". Мы должны немедленно "навести порядок" и восстановить доверие," – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. На прошлой неделе Белый дом направил уведомления о расторжении контракта нескольким назначенным Байденом прокурорам по всей стране.Во время своей инаугурационной речи в Капитолии Трамп уже говорил о том, что его администрация будет стремиться к восстановлению справедливости и доверия граждан к правительству. Он пообещал, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное" применение инструментов министерства юстиции и правительства будет прекращено.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом

Трамп приказал уволить всех федеральных прокуроров, назначенных при Байдене

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал распоряжение министерству юстиции провести кадровые перестановки и освободить от занимаемых должностей всех федеральных прокуроров, назначенных в министерстве при администрации своего предшественника Джо Байдена.
«
"За последние четыре года министерство юстиции было политизировано как никогда ранее. Поэтому я отдал распоряжение об увольнении всех оставшихся прокуроров США "эпохи Байдена". Мы должны немедленно "навести порядок" и восстановить доверие," – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
На прошлой неделе Белый дом направил уведомления о расторжении контракта нескольким назначенным Байденом прокурорам по всей стране.
Во время своей инаугурационной речи в Капитолии Трамп уже говорил о том, что его администрация будет стремиться к восстановлению справедливости и доверия граждан к правительству. Он пообещал, что "жестокое, несправедливое и политически мотивированное" применение инструментов министерства юстиции и правительства будет прекращено.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Трампа подали в суд за указ об увольнениях госслужащих, пишет Bloomberg
21 января, 16:16
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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