https://ria.ru/20250219/tramp-2000189563.html

Трамп издал распоряжение по контролю деятельности независимых агентств

Трамп издал распоряжение по контролю деятельности независимых агентств - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп издал распоряжение по контролю деятельности независимых агентств

Президент США Дональд Трамп подписал указ по надзору за деятельностью независимых агентств, сообщил во вторник Белый дом. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ по надзору за деятельностью независимых агентств, сообщил во вторник Белый дом. "Для улучшения управления исполнительной власти и повышения ответственности должностных лиц регулирующих органов перед американским народом, политика исполнительной власти должна заключаться в обеспечении президентского надзора и контроля за всей исполнительной властью", – говорится в тексте указа. В соответствии с новым указом, все исполнительные департаменты и агентства, включая так называемые "независимые агентства", обязаны представлять на рассмотрение все предлагаемые и окончательные нормативные акты в управление информации и регулирования (OIRA) при администрации президента США до их публикации в Федеральном реестре. В документе отмечается, что в прошлом американские администрации не уделяли должного внимания контролю за работой так называемых "независимых регулирующих органов". В результате эти органы получили широкие полномочия, но при этом не были подотчётны ни президенту, ни гражданам страны. Более того, им было предоставлено право издавать важные нормативные акты без согласования с президентом.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000185371.html

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в мире, сша, дональд трамп