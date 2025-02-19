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Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов - РИА Новости, 19.02.2025
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01:01 19.02.2025 (обновлено: 02:25 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000185371.html
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску участвовать в государственных проектах, если будет выявлен... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску участвовать в государственных проектах, если будет выявлен конфликт интересов, в том числе в сфере космических разработок. "Я сказал Илону: любые конфликты интересов - и ты не можешь этим заниматься. Так что если это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать", - сказал Трамп журналистам, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ранее New York Times утверждала, что сотрудники SpaceX и других компаний Маска работают в федеральных агентствах, регулирующих его бизнес и заключающих многомиллиардные контракты с его предприятиями.
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в мире, сша, флорида, илон маск, дональд трамп, spacex
В мире, США, Флорида, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов

Трамп: Маск не будет участвовать в госпрограммах при наличии конфликта интересов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску участвовать в государственных проектах, если будет выявлен конфликт интересов, в том числе в сфере космических разработок.
"Я сказал Илону: любые конфликты интересов - и ты не можешь этим заниматься. Так что если это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать", - сказал Трамп журналистам, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Ранее New York Times утверждала, что сотрудники SpaceX и других компаний Маска работают в федеральных агентствах, регулирующих его бизнес и заключающих многомиллиардные контракты с его предприятиями.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп
00:52
 
В миреСШАФлоридаИлон МаскДональд ТрампSpaceX
 
 
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