https://ria.ru/20250219/tramp-2000185371.html

Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов

Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску участвовать в государственных проектах, если будет выявлен... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:01:00+03:00

2025-02-19T01:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску участвовать в государственных проектах, если будет выявлен конфликт интересов, в том числе в сфере космических разработок. "Я сказал Илону: любые конфликты интересов - и ты не можешь этим заниматься. Так что если это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать", - сказал Трамп журналистам, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ранее New York Times утверждала, что сотрудники SpaceX и других компаний Маска работают в федеральных агентствах, регулирующих его бизнес и заключающих многомиллиардные контракты с его предприятиями.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000184411.html

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в мире, сша, флорида, илон маск, дональд трамп, spacex