https://ria.ru/20250219/tramp-2000185371.html
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску участвовать в государственных проектах, если будет выявлен... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:01:00+03:00
2025-02-19T01:01:00+03:00
2025-02-19T02:25:00+03:00
в мире
сша
флорида
илон маск
дональд трамп
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5f28ffab76ac173184a7c0dfd1311c6f.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску участвовать в государственных проектах, если будет выявлен конфликт интересов, в том числе в сфере космических разработок. "Я сказал Илону: любые конфликты интересов - и ты не можешь этим заниматься. Так что если это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать", - сказал Трамп журналистам, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ранее New York Times утверждала, что сотрудники SpaceX и других компаний Маска работают в федеральных агентствах, регулирующих его бизнес и заключающих многомиллиардные контракты с его предприятиями.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000184411.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ebe1d6919facb97e824f43ad9bc5d509.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, илон маск, дональд трамп, spacex
В мире, США, Флорида, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX
Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов
Трамп: Маск не будет участвовать в госпрограммах при наличии конфликта интересов