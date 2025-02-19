https://ria.ru/20250219/tramp-2000184411.html

Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп

Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025

Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущие мировые компании в сфере производства микрочипов и автомобилей выразили намерение вернуть свое производство в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T00:52:00+03:00

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сша

флорида

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущие мировые компании в сфере производства микрочипов и автомобилей выразили намерение вернуть свое производство в Соединенные Штаты. "Я получил сигналы от некоторых крупнейших компаний в мире. Благодаря тому, что мы делаем в экономике – с тарифами, налогами и стимулами – они хотят вернуться в США. Мы скоро объявим о нескольких очень крупных, на самом деле крупнейших, компаниях, которые возвращают свое производство", – сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). По его словам, речь идет о предприятиях, работающих в сфере производства микрочипов, автомобилей и других ключевых отраслей.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998072201.html

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сша, флорида, дональд трамп