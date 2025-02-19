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Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
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00:52 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tramp-2000184411.html
Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп
Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущие мировые компании в сфере производства микрочипов и автомобилей выразили намерение вернуть свое производство в... РИА Новости, 19.02.2025
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущие мировые компании в сфере производства микрочипов и автомобилей выразили намерение вернуть свое производство в Соединенные Штаты. "Я получил сигналы от некоторых крупнейших компаний в мире. Благодаря тому, что мы делаем в экономике – с тарифами, налогами и стимулами – они хотят вернуться в США. Мы скоро объявим о нескольких очень крупных, на самом деле крупнейших, компаниях, которые возвращают свое производство", – сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). По его словам, речь идет о предприятиях, работающих в сфере производства микрочипов, автомобилей и других ключевых отраслей.
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сша, флорида, дональд трамп
США, Флорида, Дональд Трамп
Крупнейшие мировые компании хотят вернуть производство в США, заявил Трамп

Трамп: ведущие мировые компании намерены вернуть свое производство в США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущие мировые компании в сфере производства микрочипов и автомобилей выразили намерение вернуть свое производство в Соединенные Штаты.
"Я получил сигналы от некоторых крупнейших компаний в мире. Благодаря тому, что мы делаем в экономике – с тарифами, налогами и стимулами – они хотят вернуться в США. Мы скоро объявим о нескольких очень крупных, на самом деле крупнейших, компаниях, которые возвращают свое производство", – сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
По его словам, речь идет о предприятиях, работающих в сфере производства микрочипов, автомобилей и других ключевых отраслей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп приостановил создание в США сети зарядных станций для электромобилей
7 февраля, 20:23
 
СШАФлоридаДональд Трамп
 
 
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