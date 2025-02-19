https://ria.ru/20250219/tramp-2000184030.html
Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе
Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:48:00+03:00
2025-02-19T00:48:00+03:00
2025-02-19T00:48:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом. "Никто не просит этого сделать, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать", - заявил Трамп журналистам на вопрос о том, есть ли планы по сворачиванию американского военного присутствия в Европе.
https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, украина, дональд трамп
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп
Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе
Трамп: никто не просил сворачивать присутствие войск США в Европе