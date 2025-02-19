https://ria.ru/20250219/tramp-2000184030.html

Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе

Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T00:48:00+03:00

2025-02-19T00:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом. "Никто не просит этого сделать, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать", - заявил Трамп журналистам на вопрос о том, есть ли планы по сворачиванию американского военного присутствия в Европе.

https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html

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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп