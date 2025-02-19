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Трамп заявил, что разочарован позицией Украины - РИА Новости, 19.02.2025
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00:47 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tramp-2000183894.html
Трамп заявил, что разочарован позицией Украины
Трамп заявил, что разочарован позицией Украины - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что разочарован позицией Украины
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:47:00+03:00
2025-02-19T00:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. "Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда", – сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик". "Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов", – заявил Трамп.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000183613.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочарован позицией Украины

Трамп: у Украины было три года для диалога с Россией

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет.
"Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда", – сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
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Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".
"Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов", – заявил Трамп.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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