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Трамп заявил, что США выделили Украине больше средств, чем союзники - РИА Новости, 19.02.2025
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00:45 19.02.2025 (обновлено: 10:15 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000183741.html
Трамп заявил, что США выделили Украине больше средств, чем союзники
Трамп заявил, что США выделили Украине больше средств, чем союзники - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что США выделили Украине больше средств, чем союзники
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники, и подчеркнул необходимость... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:45:00+03:00
2025-02-19T10:15:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники, и подчеркнул необходимость добиться справедливого распределения финансовых обязательств. "Мы должны уравнять (вклады), потому что Европа выделила около 100 миллиардов, а мы – более 300. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами есть океан", – сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Президент США также выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Он напомнил, как Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что не знает, где сейчас половина выделенных ему средств."Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги", – добавил он.
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США выделили Украине больше средств, чем союзники

Трамп заявил, что Зеленский не знает, где половина полученных от США денег

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники, и подчеркнул необходимость добиться справедливого распределения финансовых обязательств.
"Мы должны уравнять (вклады), потому что Европа выделила около 100 миллиардов, а мы – более 300. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами есть океан", – сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Президент США также выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Он напомнил, как Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что не знает, где сейчас половина выделенных ему средств.
"Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги", – добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день"
11 февраля, 02:34
 
В миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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