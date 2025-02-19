https://ria.ru/20250219/tramp-2000182733.html

Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину

Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T00:31:00+03:00

2025-02-19T00:31:00+03:00

2025-02-19T03:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет. "Я полностью за, если они хотят это сделать", - сказал он журналистам, комментируя возможность ввода европейских военных на Украину. Президент США добавил, что американских военных на Украину отправлять не собирается.Как отметил американский лидер, США не должны отправлять на Украину американских военных, поскольку находятся от нее "очень далеко".Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который до этого заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, отметил, что пока рано говорить о том, сколько военных могут быть направлены на Украину и какие задачи они будут выполнять. По итогам неформальной встречи по Украине ряда европейских лидеров в Париже он также добавил, что возможное размещение на Украине военных из стран Европы, в том числе из Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных.Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000183894.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000181553.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, великобритания, кир стармер, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)