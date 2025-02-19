Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 19.02.2025 (обновлено: 03:33 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000182733.html
Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину
Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:31:00+03:00
2025-02-19T03:33:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
великобритания
кир стармер
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет. "Я полностью за, если они хотят это сделать", - сказал он журналистам, комментируя возможность ввода европейских военных на Украину. Президент США добавил, что американских военных на Украину отправлять не собирается.Как отметил американский лидер, США не должны отправлять на Украину американских военных, поскольку находятся от нее "очень далеко".Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который до этого заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, отметил, что пока рано говорить о том, сколько военных могут быть направлены на Украину и какие задачи они будут выполнять. По итогам неформальной встречи по Украине ряда европейских лидеров в Париже он также добавил, что возможное размещение на Украине военных из стран Европы, в том числе из Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных.Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000183894.html
https://ria.ru/20250219/tramp-2000181553.html
https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, великобритания, кир стармер, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Великобритания, Кир Стармер, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину

Дональд Трамп поддержал ввод на Украину военного контингента из Европы

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет.
"Я полностью за, если они хотят это сделать", - сказал он журналистам, комментируя возможность ввода европейских военных на Украину.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп заявил, что разочарован позицией Украины
00:47
Президент США добавил, что американских военных на Украину отправлять не собирается.
Как отметил американский лидер, США не должны отправлять на Украину американских военных, поскольку находятся от нее "очень далеко".
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который до этого заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, отметил, что пока рано говорить о том, сколько военных могут быть направлены на Украину и какие задачи они будут выполнять. По итогам неформальной встречи по Украине ряда европейских лидеров в Париже он также добавил, что возможное размещение на Украине военных из стран Европы, в том числе из Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде
00:22
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
13 февраля, 00:17
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВеликобританияКир СтармерДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала