https://ria.ru/20250219/tkachev-2000203227.html

Священник Ткачев назвал мат одной из серьезнейших болезней русского народа

Священник Ткачев назвал мат одной из серьезнейших болезней русского народа - РИА Новости, 19.02.2025

Священник Ткачев назвал мат одной из серьезнейших болезней русского народа

Употребление мата в речи - одна из серьёзнейших болезней русского народа, она мешает людям молиться Богу, заявил РИА Новости известный проповедник, настоятель... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:00:00+03:00

2025-02-19T07:00:00+03:00

2025-02-19T08:08:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Употребление мата в речи - одна из серьёзнейших болезней русского народа, она мешает людям молиться Богу, заявил РИА Новости известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев. В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, заявил, что матерная брань наносит духовный вред, и призвал парламентариев "поставить ей заслон". "Матерная брань – это антимолитва. Это так же серьёзно, как наркомания, алкоголизм, пьяное вождение, предательство. Это серьёзная духовная проблема. Это катастрофа национального масштаба. Это одна из серьёзнейших болезней русского народа", - сказал Ткачев. Он напомнил о том, что, согласно вероучению, дар слова дан Богом человеку - в отличие от всех других живых существ. "Это самый, может быть, дорогой дар. Богоподобие человеческое проявляется в словесности. Слово - это творческая энергия, которая преобразует мир. То есть (употребление мата в речи – ред.) – это вопрос не только коммуникации между людьми в социуме, это вопрос коммуникации между Творцом и творением. Люди не могут молиться Богу, если связаны привычкой многолетнего сквернословия, когда хулят все святое, даже слово "мама", хулят самые источники жизни. Мат открывает в сердце двери бесу", - считает священник. Поэтому он призвал сделать речь "чистой и осмысленной". "Если ты хочешь молиться Богу так, чтобы тебя услышали, признаться в любви так, чтобы ты был понят, если хочешь вообще изъясняться так, чтобы ты был человеком среди людей, а не бесом среди бесов, ты должен очистить свой речевой аппарат и словарь. Но поскольку это привычка, нужно употребить силу против себя, контролировать и одёргивать себя. Человек - это воспитуемое существо. Как он привык к чему-то злому, так он может и отвыкнуть - будь то курение, сквернословие, блуд (секс вне брака – ред.), порнография, или что-то еще", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250218/rpts-1999977332.html

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