https://ria.ru/20250219/teterin-2000333566.html

Тетерин: "ЭРА-ГЛОНАСС" повысит прозрачность и эффективность лесной отрасли

Тетерин: "ЭРА-ГЛОНАСС" повысит прозрачность и эффективность лесной отрасли - РИА Новости, 19.02.2025

Тетерин: "ЭРА-ГЛОНАСС" повысит прозрачность и эффективность лесной отрасли

С помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", к которой подключается лесная техника, лесопромышленный комплекс России станет еще более прозрачным и эффективным,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:32:00+03:00

2025-02-19T16:32:00+03:00

2025-02-19T16:32:00+03:00

кировская область

кировская область

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

эра-глонасс

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", к которой подключается лесная техника, лесопромышленный комплекс России станет еще более прозрачным и эффективным, считает министр лесного хозяйства Кировской области Андрей Тетерин. Заявление было сказано в среду на заседании экологического комитета Законодательного Собрания региона. В Кировской области в госинформсистеме зарегистрировано более 2,5 тысячи транспортных средств. Тетерин отметил, что переход на новую систему мониторинга лесной техники и передачи данных в цифровую платформу Рослесхоза – ФГИС Лесного комплекса – в Кировской области проходит в штатном режиме. "С помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", к которой подключаются транспортные средства такой категории, лесная отрасль региона станет еще более прозрачной и эффективной. На начало 2025 года в нашем регионе лесозаготовительную деятельность осуществляли 473 арендатора лесных участков, из них 365 владели 1 031 транспортным средством, используемым для перевозки древесины, по информации самих арендаторов. К 1февраля 91% лесной техники был оснащен аппаратурой спутниковой навигации и подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС". 87 транспортных средств находились в процессе оснащения", - сказал Тетерин, его слова привели в пресс-службе АО "ГЛОНАСС". Он уточнил, что отставание было связано с тем, что заявки на поставку и установку оборудования владельцами техники были поданы довольно поздно, многие начали эту работу только в начале года, то есть после вступления нормы в силу. "На сегодняшний день основная работа по оборудованию оставшейся техники завершена", - подчеркнул Тетерин. Министр лесного хозяйства Кировской области напомнил, что норма по оснащению лесовозной техники аппаратурой спутниковой навигации была введена на федеральном уровне еще в 2021 году, однако для комфортной адаптации бизнеса первые контрольные сроки установки необходимого оборудования дважды сдвигались до 1 января 2025 года. Министерство лесного хозяйства Кировской области с 2021 года вело активную информационную работу с арендаторами лесных участков и транспортными компаниями. Были проведены разъяснительные мероприятия, организованы консультации по подключению к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и интеграции с ФГИС Лесного комплекса. Благодаря этому большинство лесопользователей успели вовремя подготовиться к переходу. "В начале 2025 года начался ажиотаж из-за позднего подключения к федеральным системам ряда владельцев лесной техники. Вместе с тем, ситуация в настоящее время в Кировской области, как и в стране в целом нормализовалась. Для решения запросов предприятий АО "ГЛОНАСС" увеличило штат технической поддержки, разработало подробные инструкции и видеоуроки, а также запустило специальный онлайн-кабинет для подключения техники. Эти меры позволили ускорить процесс и минимизировать задержки. Важно отметить, что новые требования направлены на повышение прозрачности и контроля в лесной отрасли, а также на борьбу с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Помимо этого, подключение техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет лесопользователям оперативно мониторить перемещение лесовозной техники, улучшить безопасность, а также оптимизировать логистику", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250130/gubernator-1996271064.html

https://ria.ru/20250128/mestorozhdenija-1995931672.html

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кировская область, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс