https://ria.ru/20250219/terakty-2000300590.html

СВР назвала страны, где Украина попытается совершить теракты

СВР назвала страны, где Украина попытается совершить теракты - РИА Новости, 19.02.2025

СВР назвала страны, где Украина попытается совершить теракты

Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии или... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:57:00+03:00

2025-02-19T14:57:00+03:00

2025-02-19T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

балтия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии или предпочтет Словакию и Венгрию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По информации СВР, один из рассматриваемых Киевом вариантов срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы."С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Как отмечается, сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, также возможно, что Киев попытается осуществить теракты в Словакии и Венгрии, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по конфликту на Украине.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

украина

германия

балтия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, балтия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)