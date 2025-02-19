https://ria.ru/20250219/terakty-2000300590.html
СВР назвала страны, где Украина попытается совершить теракты
СВР назвала страны, где Украина попытается совершить теракты - РИА Новости, 19.02.2025
СВР назвала страны, где Украина попытается совершить теракты
Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии или... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:57:00+03:00
2025-02-19T14:57:00+03:00
2025-02-19T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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балтия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии или предпочтет Словакию и Венгрию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По информации СВР, один из рассматриваемых Киевом вариантов срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы."С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Как отмечается, сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, также возможно, что Киев попытается осуществить теракты в Словакии и Венгрии, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по конфликту на Украине.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, балтия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Балтия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР назвала страны, где Украина попытается совершить теракты
СВР: Киев может попытаться совершить теракты в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии