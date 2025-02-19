https://ria.ru/20250219/terakt-2000295926.html

Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры

Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 19.02.2025

Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры

Украина рассматривает идеи для срыва переговоров. Один из вариантов предполагает проведение терактов против дипмиссий РФ в Европе, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:42:00+03:00

2025-02-19T14:42:00+03:00

2025-02-19T15:08:00+03:00

киев

россия

европа

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина рассматривает идеи для срыва переговоров. Один из вариантов предполагает проведение терактов против дипмиссий РФ в Европе, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - говорится в заявлении.По данным разведки, Киев может пойти на теракты в ФРГ, Прибалтике и Скандинавии. Также обсуждается вариант со Словакией и Венгрией. Таким образом, как уточнили в СВР, Киев сразу убьет двух зайцев, дискредитировав страны, занимающие особую позицию по конфликту.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

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киев, россия, европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире