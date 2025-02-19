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Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 19.02.2025
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14:42 19.02.2025 (обновлено: 15:08 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/terakt-2000295926.html
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 19.02.2025
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры
Украина рассматривает идеи для срыва переговоров. Один из вариантов предполагает проведение терактов против дипмиссий РФ в Европе, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:42:00+03:00
2025-02-19T15:08:00+03:00
киев
россия
европа
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина рассматривает идеи для срыва переговоров. Один из вариантов предполагает проведение терактов против дипмиссий РФ в Европе, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.&quot;По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы&quot;, - говорится в заявлении.По данным разведки, Киев может пойти на теракты в ФРГ, Прибалтике и Скандинавии. Также обсуждается вариант со Словакией и Венгрией. Таким образом, как уточнили в СВР, Киев сразу убьет двух зайцев, дискредитировав страны, занимающие особую позицию по конфликту.
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киев, россия, европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Киев, Россия, Европа, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры

СВР: Киев может провести серию терактов против диппредставительств РФ

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина рассматривает идеи для срыва переговоров. Один из вариантов предполагает проведение терактов против дипмиссий РФ в Европе, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«

"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - говорится в заявлении.

По данным разведки, Киев может пойти на теракты в ФРГ, Прибалтике и Скандинавии. Также обсуждается вариант со Словакией и Венгрией. Таким образом, как уточнили в СВР, Киев сразу убьет двух зайцев, дискредитировав страны, занимающие особую позицию по конфликту.
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