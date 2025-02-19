В суде назвали число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту
По делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году проходят более 90 потерпевших
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 90 потерпевших проходят по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.
Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян обвиняются по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. В середине февраля суд приступил к слушанию дела в закрытом режиме. В среду проходит очередное заседание.
"В данном уголовном деле проходит 92 потерпевших", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
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