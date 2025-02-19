Рейтинг@Mail.ru
В суде назвали число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/terakt-2000238443.html
В суде назвали число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту
В суде назвали число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 19.02.2025
В суде назвали число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту
Более 90 потерпевших проходят по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:12:00+03:00
2025-02-19T11:12:00+03:00
происшествия
керченский пролив
украина
василий малюк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998832147_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_606f25bd83177d0430a5945d65fae83b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 90 потерпевших проходят по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян обвиняются по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. В середине февраля суд приступил к слушанию дела в закрытом режиме. В среду проходит очередное заседание. "В данном уголовном деле проходит 92 потерпевших", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20250205/terakt-1997469269.html
https://ria.ru/20241224/krokus-1991083054.html
керченский пролив
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998832147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31401ac9b9c105d7ba75267f993f69e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керченский пролив, украина, василий малюк, служба безопасности украины
Происшествия, Керченский пролив, Украина, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
В суде назвали число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту

По делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году проходят более 90 потерпевших

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 90 потерпевших проходят по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.
Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян обвиняются по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. В середине февраля суд приступил к слушанию дела в закрытом режиме. В среду проходит очередное заседание.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Жителя Калуги оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту
5 февраля, 11:56
"В данном уголовном деле проходит 92 потерпевших", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Жителя Чебоксар задержали за оправдание теракта в "Крокусе"
24 декабря 2024, 18:40
 
ПроисшествияКерченский проливУкраинаВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала