https://ria.ru/20250219/svo-2000321317.html
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 144-й гуманитарный конвой
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 144-й гуманитарный конвой - РИА Новости, 19.02.2025
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 144-й гуманитарный конвой
Жители Башкирии собрали 144-й гуманитарный конвой для участников спецоперации, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:51:00+03:00
2025-02-19T15:51:00+03:00
2025-02-19T15:51:00+03:00
надежные люди
радий хабиров
сво
республика башкортостан
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УФА, 19 фев - РИА Новости. Жители Башкирии собрали 144-й гуманитарный конвой для участников спецоперации, сообщила пресс-служба правительства республики. "По поручению главы республики Радия Хабирова для добровольцев и мобилизованных из Башкортостана направлен очередной 144-й гуманитарный конвой. Груз предназначен для 20 воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции", - говорится в сообщении. В состав гумконвоя вошли 19 автомобилей, гусеничный многоцелевой транспортёр-тягач, 105 кубометров пиломатериалов, 700 FPV-дронов, 2 квадроцикла, мотоцикл, 5 мобильных бань, маскировочные сети, бензопилы, генераторы, запчасти для автомобилей, окопные свечи, печи-буржуйки, газовые баллоны, строительные инструменты и материалы, средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников, уточняет пресс-служба. "Мы регулярно направляем все самое необходимое, оказываем гуманитарную помощь, оперативно решаем социально-бытовые вопросы и дальше будем выполнять эту первоочередную задачу. Благодарю всех, кто принимает участие в формировании и сопровождении конвоев с грузом", - приводятся слова заместителя премьер-министра правительства региона Ирека Сагитова.
https://ria.ru/20250219/irkutsk-2000319890.html
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радий хабиров, сво, республика башкортостан
Надежные люди, Радий Хабиров, СВО, Республика Башкортостан
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 144-й гуманитарный конвой
Жители Башкирии собрали 144-й гуманитарный конвой для участников спецоперации
УФА, 19 фев - РИА Новости. Жители Башкирии собрали 144-й гуманитарный конвой для участников спецоперации, сообщила пресс-служба правительства республики.
"По поручению главы республики Радия Хабирова
для добровольцев и мобилизованных из Башкортостана направлен очередной 144-й гуманитарный конвой. Груз предназначен для 20 воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В состав гумконвоя вошли 19 автомобилей, гусеничный многоцелевой транспортёр-тягач, 105 кубометров пиломатериалов, 700 FPV-дронов, 2 квадроцикла, мотоцикл, 5 мобильных бань, маскировочные сети, бензопилы, генераторы, запчасти для автомобилей, окопные свечи, печи-буржуйки, газовые баллоны, строительные инструменты и материалы, средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников, уточняет пресс-служба.
"Мы регулярно направляем все самое необходимое, оказываем гуманитарную помощь, оперативно решаем социально-бытовые вопросы и дальше будем выполнять эту первоочередную задачу. Благодарю всех, кто принимает участие в формировании и сопровождении конвоев с грузом", - приводятся слова заместителя премьер-министра правительства региона Ирека Сагитова.