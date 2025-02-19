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Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО - РИА Новости, 19.02.2025
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Надежные люди
 
12:39 19.02.2025 (обновлено: 12:40 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/svo-2000266177.html
Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО
Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО - РИА Новости, 19.02.2025
Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО
Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для транспортировки военнослужащих, боеприпасов и продуктов, для эвакуации раненых и оперативной... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:39:00+03:00
2025-02-19T12:40:00+03:00
надежные люди
сергей горбунов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
группа газ
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для транспортировки военнослужащих, боеприпасов и продуктов, для эвакуации раненых и оперативной ротации штурмовых групп, говорится в сообщениях Минпромторга РФ и пресс-службы ОНФ. "В Курской области состоялась церемония передачи фронту автомобилей разных моделей, которые будут использоваться для транспортировки военнослужащих, боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых, а также для оперативной ротации штурмовых групп", - говорится в сообщении. Заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов добавил, что среди переданных автомобилей ГАЗ "Садко", пикапы и багги. "Ребята из всех регионов нашей страны принимают участие в специальной военной операции. Сегодня мы передаем им автомобили, необходимые для выполнения боевых задач. Среди них автомобили ГАЗ "Садко", пикапы и багги. Я хочу выразить благодарность лично Денису Валентиновичу Мантурову, Минпромторгу России, Антону Андреевичу Алиханову и всем сотрудникам министерства за предоставленную технику. Отдельное спасибо главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который помог с доработкой автомобилей, включая багги и машины ГАЗ "Садко" на производственных мощностях Чеченской Народной Республики. Победа будет за нами!", - приводятся в сообщении Народного фронта слова заместителя руководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова. Представитель минпромторга отметил, что переданная техника отличается маневренностью. Так, на машинах можно оборудовать как крупнокалиберные, так и мелкокалиберные орудия, что делает ее незаменимой для борьбы с беспилотниками. Проект по производству мобильных огневых систем был запущен на территории Чеченской Республики, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250219/svo-2000224989.html
https://ria.ru/20250219/reabilitatsiya-2000198003.html
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сергей горбунов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Сергей Горбунов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Группа ГАЗ, Общероссийский народный фронт
Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО

Минпромторг России и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для транспортировки военнослужащих, боеприпасов и продуктов, для эвакуации раненых и оперативной ротации штурмовых групп, говорится в сообщениях Минпромторга РФ и пресс-службы ОНФ.
Курской области состоялась церемония передачи фронту автомобилей разных моделей, которые будут использоваться для транспортировки военнослужащих, боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых, а также для оперативной ротации штурмовых групп", - говорится в сообщении.
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Заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов добавил, что среди переданных автомобилей ГАЗ "Садко", пикапы и багги.
"Ребята из всех регионов нашей страны принимают участие в специальной военной операции. Сегодня мы передаем им автомобили, необходимые для выполнения боевых задач. Среди них автомобили ГАЗ "Садко", пикапы и багги. Я хочу выразить благодарность лично Денису Валентиновичу Мантурову, Минпромторгу России, Антону Андреевичу Алиханову и всем сотрудникам министерства за предоставленную технику. Отдельное спасибо главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который помог с доработкой автомобилей, включая багги и машины ГАЗ "Садко" на производственных мощностях Чеченской Народной Республики. Победа будет за нами!", - приводятся в сообщении Народного фронта слова заместителя руководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
Представитель минпромторга отметил, что переданная техника отличается маневренностью. Так, на машинах можно оборудовать как крупнокалиберные, так и мелкокалиберные орудия, что делает ее незаменимой для борьбы с беспилотниками. Проект по производству мобильных огневых систем был запущен на территории Чеченской Республики, подчеркнул он.
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Надежные людиСергей ГорбуновМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Группа ГАЗОбщероссийский народный фронт
 
 
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