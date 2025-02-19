Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО
Минпромторг России и Народный фронт передали партию автомобилей для нужд СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ и Народный фронт передали партию автомобилей для транспортировки военнослужащих, боеприпасов и продуктов, для эвакуации раненых и оперативной ротации штурмовых групп, говорится в сообщениях Минпромторга РФ и пресс-службы ОНФ.
"В Курской области состоялась церемония передачи фронту автомобилей разных моделей, которые будут использоваться для транспортировки военнослужащих, боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых, а также для оперативной ротации штурмовых групп", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов добавил, что среди переданных автомобилей ГАЗ "Садко", пикапы и багги.
"Ребята из всех регионов нашей страны принимают участие в специальной военной операции. Сегодня мы передаем им автомобили, необходимые для выполнения боевых задач. Среди них автомобили ГАЗ "Садко", пикапы и багги. Я хочу выразить благодарность лично Денису Валентиновичу Мантурову, Минпромторгу России, Антону Андреевичу Алиханову и всем сотрудникам министерства за предоставленную технику. Отдельное спасибо главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который помог с доработкой автомобилей, включая багги и машины ГАЗ "Садко" на производственных мощностях Чеченской Народной Республики. Победа будет за нами!", - приводятся в сообщении Народного фронта слова заместителя руководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
Представитель минпромторга отметил, что переданная техника отличается маневренностью. Так, на машинах можно оборудовать как крупнокалиберные, так и мелкокалиберные орудия, что делает ее незаменимой для борьбы с беспилотниками. Проект по производству мобильных огневых систем был запущен на территории Чеченской Республики, подчеркнул он.