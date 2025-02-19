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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 19.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, потери противника составили до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:11:00+03:00
2025-02-19T12:11:00+03:00
2025-02-19T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, потери противника составили до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Клевер", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Запада"