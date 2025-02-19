https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html

Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово

Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово - РИА Новости, 19.02.2025

Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово

Много украинских солдат попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:57:00+03:00

2025-02-19T10:57:00+03:00

2025-02-19T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

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суджа

рыльск

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КУРСК, 19 фев — РИА Новости. Много украинских солдат попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север"."Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много", — рассказали российские военнослужащие.В среду ведомство заявило, что российские войска при освобождении села взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области Российские военные в ходе освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск, сообщили в Минобороны. Кадры освобождения, о котором сообщалось в середине января, привели в военном ведомстве. 2025-02-19T10:57 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, суджа, рыльск