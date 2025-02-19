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Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово - РИА Новости, 19.02.2025
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово
Много украинских солдат попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:57:00+03:00
2025-02-19T10:57:00+03:00
2025-02-19T12:07:00+03:00
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КУРСК, 19 фев — РИА Новости. Много украинских солдат попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север"."Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много", — рассказали российские военнослужащие.В среду ведомство заявило, что российские войска при освобождении села взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области
Российские военные в ходе освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск, сообщили в Минобороны. Кадры освобождения, о котором сообщалось в середине января, привели в военном ведомстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, суджа, рыльск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Суджа, Рыльск
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово
При освобождении Свердликово в Курской области много солдат ВСУ попали в плен