Рейтинг@Mail.ru
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 19.02.2025 (обновлено: 12:07 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово - РИА Новости, 19.02.2025
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово
Много украинских солдат попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:57:00+03:00
2025-02-19T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
суджа
рыльск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000220437_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3066a0d4e827cd94ce894e5d14699aa.jpg
КУРСК, 19 фев — РИА Новости. Много украинских солдат попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север"."Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много", — рассказали российские военнослужащие.В среду ведомство заявило, что российские войска при освобождении села взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
суджа
рыльск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области
Российские военные в ходе освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск, сообщили в Минобороны. Кадры освобождения, о котором сообщалось в середине января, привели в военном ведомстве.
2025-02-19T10:57
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000220437_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_514c1c37f67a480747db6b2dc39b1a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, суджа, рыльск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Суджа, Рыльск
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово

При освобождении Свердликово в Курской области много солдат ВСУ попали в плен

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 19 фев — РИА Новости. Много украинских солдат попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север".
"Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много", — рассказали российские военнослужащие.
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"К такому никто не был готов": новое оружие морпехов в Курской области
08:00

Минобороны объявило о взятии Свердликово подразделениями группировки войск "Север" 17 февраля.

В среду ведомство заявило, что российские войска при освобождении села взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Свердликово в Курской области
Российские войска освободили Свердликово в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Свердликово в Курской области
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСуджаРыльск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала