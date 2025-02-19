https://ria.ru/20250219/sud-2000381754.html
Суд приостановил права иностранных юрлиц в аэропорту "Шереметьево"
Суд приостановил права иностранных юрлиц в аэропорту "Шереметьево" - РИА Новости, 19.02.2025
Суд приостановил права иностранных юрлиц в аэропорту "Шереметьево"
Арбитражный суд Московской области по заявлению Минтранса РФ приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:54:00+03:00
2025-02-19T18:54:00+03:00
2025-02-19T18:54:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению Минтранса РФ приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО "Международная компания "ТПС Авиа Холдинг Лтд", структуры "Шереметьево", участвующей во владении аэропортом и включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Заявление Минтранса поступило в суд 27 января, на следующий день оно было принято к производству. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просил приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года. Зарегистрированная на Кипре TPS Avia Holding, названная в судебном акте холдинговой компанией, упоминалась как структура, связанная с обществом, являющимся совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года TPS Avia Holding редомицилировалась – она была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ указано, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями. По данным "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года является единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг", чья чистая прибыль за 2023 года превысила 14 миллиардов рублей. Правительство России в ноябре 2024 года включило "ТПС Авиа Холдинг Лтд" в перечень ЭЗО. В распоряжении кабмина федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении "ТПС Авиа Холдинг Лтд", указан Минтранс РФ. С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.
https://ria.ru/20241223/makhachkala-1990835007.html
https://ria.ru/20250205/minfin-1997494344.html
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россия, калининградская область, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Россия, Калининградская область, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Суд приостановил права иностранных юрлиц в аэропорту "Шереметьево"
Суд приостановил корпоративные права TPS Avia Holding и Sandy Investments Ltd
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению Минтранса РФ приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО "Международная компания "ТПС Авиа Холдинг Лтд", структуры "Шереметьево", участвующей во владении аэропортом и включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.
Заявление Минтранса поступило в суд 27 января, на следующий день оно было принято к производству. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России
по Калининградской области
. Минтранс просил приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.
Зарегистрированная на Кипре
TPS Avia Holding, названная в судебном акте холдинговой компанией, упоминалась как структура, связанная с обществом, являющимся совладельцем аэропорта "Шереметьево
". В декабре 2022 года TPS Avia Holding редомицилировалась – она была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский
(Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ указано, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями.
По данным "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года является единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг", чья чистая прибыль за 2023 года превысила 14 миллиардов рублей.
Правительство России в ноябре 2024 года включило "ТПС Авиа Холдинг Лтд" в перечень ЭЗО. В распоряжении кабмина федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении "ТПС Авиа Холдинг Лтд", указан Минтранс РФ.
С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.