https://ria.ru/20250219/sud-2000350842.html

Суд продлил арест главе минсельхоза Ростовской области

Суд продлил арест главе минсельхоза Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2025

Суд продлил арест главе минсельхоза Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок задержания до 72 часов замгубернатора Ростовской области - министру сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:13:00+03:00

2025-02-19T17:13:00+03:00

2025-02-19T17:13:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок задержания до 72 часов замгубернатора Ростовской области - министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому, подозреваемому в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок задержания на срок не более 72 часов для предоставления в суд документов", - сказал судья. Заседание по избранию меры пресечения назначено на 21 февраля 14.00. Рачаловского задержали в понедельник. По данным областного УФСБ России, он причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, сообщало ведомство. Дома и на работе у Рачаловского прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий". В суде он сообщил журналистам, что свою вину на данный момент не признает.

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

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