США не потерпят недовольства Киева в ответ на свои инициативы, заявил Уолтц
Уолтц: налогоплательщики в США заслуживают получить возврат вложений в Украину
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайкл Уолтц
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майкл Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США считают, что заслуживают возврата своих вложений в Украину, и не потерпят недовольства Киева в ответ на экономические инициативы Белого дома, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.
"Мы видим, что помощь от европейцев часто поступает в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Мы считаем, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений", — сказал он.
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"Президент не намерен это терпеть", — подчеркнул советник американского президента.
На прошлой неделе Трамп заявил, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 500 миллиардов долларов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Зеленский, со своей стороны, выразил готовность предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Киевом разработкой полезных ископаемых.
По информации СМИ, соответствующее соглашение предусматривало передачу США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский заявил, что отказался подписывать этот документ. Он назвал требование Трампа несерьезным и подчеркнул, что в обмен на предоставление доступа к полезным ископаемым Украина должна получить гарантии безопасности.