https://ria.ru/20250219/ssha-2000374833.html

США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог

США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог - РИА Новости, 19.02.2025

США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог

США осознают важность гарантий безопасности для Украины и намерены учитывать этот фактор в переговорах по урегулированию конфликта, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:20:00+03:00

2025-02-19T18:20:00+03:00

2025-02-19T18:54:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

кит келлог

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_96bb1b425e1ca2a4b6635412b3d52eef.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США осознают важность гарантий безопасности для Украины и намерены учитывать этот фактор в переговорах по урегулированию конфликта, заявил в среду журналистам спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог. "Мы здесь, чтобы слушать. Мы понимаем потребность в гарантиях безопасности, важность суверенитета и защиты этой страны", – сказал Келлог, находящийся с визитом в Киеве. Его комментарий приводит телеканал CNN. Он отметил, что одной из целей его миссии является "выслушать и понять обеспокоенности" украинской стороны. "Мы хотим гарантировать, что сделаем все правильно", – добавил он, подчеркнув, что Вашингтон стремится к завершению конфликта. Келлог добавил, что в рамках данного визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных.

https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000284961.html

https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский