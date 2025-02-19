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США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог - РИА Новости, 19.02.2025
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18:20 19.02.2025 (обновлено: 18:54 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ssha-2000374833.html
США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог
США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог - РИА Новости, 19.02.2025
США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог
США осознают важность гарантий безопасности для Украины и намерены учитывать этот фактор в переговорах по урегулированию конфликта, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:20:00+03:00
2025-02-19T18:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США осознают важность гарантий безопасности для Украины и намерены учитывать этот фактор в переговорах по урегулированию конфликта, заявил в среду журналистам спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог. "Мы здесь, чтобы слушать. Мы понимаем потребность в гарантиях безопасности, важность суверенитета и защиты этой страны", – сказал Келлог, находящийся с визитом в Киеве. Его комментарий приводит телеканал CNN. Он отметил, что одной из целей его миссии является "выслушать и понять обеспокоенности" украинской стороны. "Мы хотим гарантировать, что сделаем все правильно", – добавил он, подчеркнув, что Вашингтон стремится к завершению конфликта. Келлог добавил, что в рамках данного визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных.
https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000284961.html
https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html
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в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог

Посланник Трампа Келлог: США осознают важность гарантий безопасности для Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог в Киеве. 19 февраля 2025
Кит Келлог в Киеве. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог в Киеве. 19 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США осознают важность гарантий безопасности для Украины и намерены учитывать этот фактор в переговорах по урегулированию конфликта, заявил в среду журналистам спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог.
«
"Мы здесь, чтобы слушать. Мы понимаем потребность в гарантиях безопасности, важность суверенитета и защиты этой страны", – сказал Келлог, находящийся с визитом в Киеве. Его комментарий приводит телеканал CNN.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Зеленский захотел гарантий от США взамен на редкоземельные металлы Украины
Вчера, 13:54
Он отметил, что одной из целей его миссии является "выслушать и понять обеспокоенности" украинской стороны.
«
"Мы хотим гарантировать, что сделаем все правильно", – добавил он, подчеркнув, что Вашингтон стремится к завершению конфликта.
Келлог добавил, что в рамках данного визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных.
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10 февраля, 23:43
 
В миреУкраинаСШАРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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