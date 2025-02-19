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Число задержаний нелегалов на юге США снизилось после инаугурации Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
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17:50 19.02.2025
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Число задержаний нелегалов на юге США снизилось после инаугурации Трампа
Число задержаний нелегалов на юге США снизилось после инаугурации Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Число задержаний нелегалов на юге США снизилось после инаугурации Трампа
Число задержаний нелегальных мигрантов на юго-западной границе США резко снизилось после вступления Дональда Трампа в должность американского президента,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержаний нелегальных мигрантов на юго-западной границе США резко снизилось после вступления Дональда Трампа в должность американского президента, говорится в отчете Службы таможенного и пограничного контроля США. "За 11 дней, начиная с 20 января, по сравнению с предыдущим 11-дневным периодом, число мигрантов, которые не могут быть допущены на территорию США, выявленных… у пунктов въезда вдоль юго-западной границы, снизилось на 93%", - говорится в заявлении на сайте службы. При этом, согласно приводимой статистике, в декабре на юго-западной границе задержали более 96 тысяч нелегалов, а в январе - 61,4 тысячи. В отчете также отмечается, что с 21 по 31 января 2025 года количество задержаний мигрантов пограничниками США вдоль юго-западной границы снизилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Число задержаний нелегалов на юге США снизилось после инаугурации Трампа

На юге США снизилось число задержаний нелегальных мигрантов с приходом Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКДональд Трамп
КДональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
КДональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержаний нелегальных мигрантов на юго-западной границе США резко снизилось после вступления Дональда Трампа в должность американского президента, говорится в отчете Службы таможенного и пограничного контроля США.
"За 11 дней, начиная с 20 января, по сравнению с предыдущим 11-дневным периодом, число мигрантов, которые не могут быть допущены на территорию США, выявленных… у пунктов въезда вдоль юго-западной границы, снизилось на 93%", - говорится в заявлении на сайте службы.
При этом, согласно приводимой статистике, в декабре на юго-западной границе задержали более 96 тысяч нелегалов, а в январе - 61,4 тысячи.
В отчете также отмечается, что с 21 по 31 января 2025 года количество задержаний мигрантов пограничниками США вдоль юго-западной границы снизилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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