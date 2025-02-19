Число задержаний нелегалов на юге США снизилось после инаугурации Трампа
На юге США снизилось число задержаний нелегальных мигрантов с приходом Трампа
© AP Photo / Alex BrandonКДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
КДональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержаний нелегальных мигрантов на юго-западной границе США резко снизилось после вступления Дональда Трампа в должность американского президента, говорится в отчете Службы таможенного и пограничного контроля США.
"За 11 дней, начиная с 20 января, по сравнению с предыдущим 11-дневным периодом, число мигрантов, которые не могут быть допущены на территорию США, выявленных… у пунктов въезда вдоль юго-западной границы, снизилось на 93%", - говорится в заявлении на сайте службы.
При этом, согласно приводимой статистике, в декабре на юго-западной границе задержали более 96 тысяч нелегалов, а в январе - 61,4 тысячи.
В отчете также отмечается, что с 21 по 31 января 2025 года количество задержаний мигрантов пограничниками США вдоль юго-западной границы снизилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом
25 ноября 2024, 03:09