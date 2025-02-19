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США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов

США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов - РИА Новости, 19.02.2025

США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов

Власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, следует из... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:44:00+03:00

2025-02-19T17:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, следует из документа, опубликованного в среду в Федеральном реестре американского правительства. Согласно тексту распоряжения, этот статус получили венесуэльская группировка Tren de Aragua, сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13), а также мексиканские картели Синалоа, Халиско – Новое поколение (CJNG), Объединенные картели (Carteles Unidos), Северо-восточный картель (Cartel del Noreste), Картель залива (Cartel del Golfo) и Новая семья Мичоакана (La Nueva Familia Michoacana). В документе отмечается, что эти организации "представляют значительную угрозу для безопасности граждан США, а также для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны". Решение было принято в рамках президентского указа 13224, направленного на борьбу с международным терроризмом. Публикация в Федеральном реестре означает, что против указанных группировок вступают в силу финансовые и правовые ограничения, включая заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями и гражданами.

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

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латинская америка

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в мире, сша, латинская америка, синалоа