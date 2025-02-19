США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов
США внесли восемь крупнейших картелей в список террористических организаций
© Getty Images / Alex PeñaЧлены банд "Мара Сальватруча" и "Баррио 18" в камере контртеррористического изолятора в Теколуке, Сальвадор
© Getty Images / Alex Peña
Члены банд "Мара Сальватруча" и "Баррио 18" в камере контртеррористического изолятора в Теколуке, Сальвадор. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, следует из документа, опубликованного в среду в Федеральном реестре американского правительства.
Согласно тексту распоряжения, этот статус получили венесуэльская группировка Tren de Aragua, сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13), а также мексиканские картели Синалоа, Халиско – Новое поколение (CJNG), Объединенные картели (Carteles Unidos), Северо-восточный картель (Cartel del Noreste), Картель залива (Cartel del Golfo) и Новая семья Мичоакана (La Nueva Familia Michoacana).
В документе отмечается, что эти организации "представляют значительную угрозу для безопасности граждан США, а также для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны". Решение было принято в рамках президентского указа 13224, направленного на борьбу с международным терроризмом.
Публикация в Федеральном реестре означает, что против указанных группировок вступают в силу финансовые и правовые ограничения, включая заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями и гражданами.
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