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США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов - РИА Новости, 19.02.2025
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17:44 19.02.2025 (обновлено: 17:53 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ssha-2000364542.html
США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов
США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов - РИА Новости, 19.02.2025
США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов
Власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, следует из... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:44:00+03:00
2025-02-19T17:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, следует из документа, опубликованного в среду в Федеральном реестре американского правительства. Согласно тексту распоряжения, этот статус получили венесуэльская группировка Tren de Aragua, сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13), а также мексиканские картели Синалоа, Халиско – Новое поколение (CJNG), Объединенные картели (Carteles Unidos), Северо-восточный картель (Cartel del Noreste), Картель залива (Cartel del Golfo) и Новая семья Мичоакана (La Nueva Familia Michoacana). В документе отмечается, что эти организации "представляют значительную угрозу для безопасности граждан США, а также для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны". Решение было принято в рамках президентского указа 13224, направленного на борьбу с международным терроризмом. Публикация в Федеральном реестре означает, что против указанных группировок вступают в силу финансовые и правовые ограничения, включая заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями и гражданами.
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в мире, сша, латинская америка, синалоа
В мире, США, Латинская Америка, Синалоа
США внесли восемь крупнейших преступных группировок в список террористов

США внесли восемь крупнейших картелей в список террористических организаций

© Getty Images / Alex PeñaЧлены банд "Мара Сальватруча" и "Баррио 18" в камере контртеррористического изолятора в Теколуке, Сальвадор
Члены банд Мара Сальватруча и Баррио 18 в камере контртеррористического изолятора в Теколуке, Сальвадор - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / Alex Peña
Члены банд "Мара Сальватруча" и "Баррио 18" в камере контртеррористического изолятора в Теколуке, Сальвадор. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, следует из документа, опубликованного в среду в Федеральном реестре американского правительства.
Согласно тексту распоряжения, этот статус получили венесуэльская группировка Tren de Aragua, сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13), а также мексиканские картели Синалоа, Халиско – Новое поколение (CJNG), Объединенные картели (Carteles Unidos), Северо-восточный картель (Cartel del Noreste), Картель залива (Cartel del Golfo) и Новая семья Мичоакана (La Nueva Familia Michoacana).
В документе отмечается, что эти организации "представляют значительную угрозу для безопасности граждан США, а также для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны". Решение было принято в рамках президентского указа 13224, направленного на борьбу с международным терроризмом.
Публикация в Федеральном реестре означает, что против указанных группировок вступают в силу финансовые и правовые ограничения, включая заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями и гражданами.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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