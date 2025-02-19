https://ria.ru/20250219/ssha-2000203378.html

СМИ: США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины

СМИ: США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины - РИА Новости, 19.02.2025

СМИ: США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины

США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины, которым разрешили въехать при бывшем президенте Джо Байдене, сообщил телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:02:00+03:00

2025-02-19T07:02:00+03:00

2025-02-19T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины, которым разрешили въехать при бывшем президенте Джо Байдене, сообщил телеканал CBS со ссылкой на чиновников и внутренний документ."Администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать в США по некоторым программам времен Байдена, сославшись на мошенничество и проблемы с безопасностью", — говорится в публикации.Этот шаг повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение иммиграционных льгот, позволяющих им остаться в Штатах на законных основаниях, уточнил телеканал.Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности главы государства пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в страну и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из страны депортировали более четырех тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20250215/ssha-1999515474.html

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

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украина

латинская америка

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в мире, сша, украина, латинская америка, джо байден, дональд трамп