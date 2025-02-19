СМИ: США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины
CBS: США перестали рассматривать заявки мигрантов с Украины из-за мошенничества
© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы на границе Мексики и США
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы на границе Мексики и США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины, которым разрешили въехать при бывшем президенте Джо Байдене, сообщил телеканал CBS со ссылкой на чиновников и внутренний документ.
"Администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать в США по некоторым программам времен Байдена, сославшись на мошенничество и проблемы с безопасностью", — говорится в публикации.
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Этот шаг повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение иммиграционных льгот, позволяющих им остаться в Штатах на законных основаниях, уточнил телеканал.
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности главы государства пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в страну и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из страны депортировали более четырех тысяч мигрантов.
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