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СМИ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону - РИА Новости, 19.02.2025
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05:31 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ssha-2000198171.html
СМИ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону
СМИ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону
США надоело выпрашивать Европу взять на себя больше ответственности за общую оборону, она и Германия в особенности больше могут не рассчитывать на вечную... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:31:00+03:00
2025-02-19T05:31:00+03:00
в мире
европа
германия
сша
билл клинтон
джо байден
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США надоело выпрашивать Европу взять на себя больше ответственности за общую оборону, она и Германия в особенности больше могут не рассчитывать на вечную американскую защиту, пишет колумнист газеты Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. "После более чем 30 лет, в течение которых президенты от Билла Клинтона до Джо Байдена вежливо просили Европу взять на себя больше ответственности за общую оборону, Америке надоело. Европа в целом и Германия в особенности могут больше не рассчитывать на вечную американскую защиту", - пишет колумнист. Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000184030.html
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в мире, европа, германия, сша, билл клинтон, джо байден, дональд трамп, евросоюз, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, Германия, США, Билл Клинтон, Джо Байден, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону

WSJ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США надоело выпрашивать Европу взять на себя больше ответственности за общую оборону, она и Германия в особенности больше могут не рассчитывать на вечную американскую защиту, пишет колумнист газеты Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.
"После более чем 30 лет, в течение которых президенты от Билла Клинтона до Джо Байдена вежливо просили Европу взять на себя больше ответственности за общую оборону, Америке надоело. Европа в целом и Германия в особенности могут больше не рассчитывать на вечную американскую защиту", - пишет колумнист.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреЕвропаГерманияСШАБилл КлинтонДжо БайденДональд ТрампЕвросоюзНАТОМинистерство обороны США
 
 
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