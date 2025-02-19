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Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли - РИА Новости, 19.02.2025
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05:23 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ssha-2000197880.html
Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли
Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли - РИА Новости, 19.02.2025
Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли
Сенат США в среду одобрил назначение инвестора Говарда Латника на пост главы министерства торговли, следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:23:00+03:00
2025-02-19T05:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Сенат США в среду одобрил назначение инвестора Говарда Латника на пост главы министерства торговли, следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN. В поддержку его назначения был отдан 51 голос, против - 45. Также сенат провел процедурное голосование по кандидатуре главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) Кэша Пателя, он получил 48 голосов "за" и 45 - "против". Ожидается, что его назначение будет одобрено на голосовании позже на этой неделе. Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк, ему 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Он стал главой Cantor Fitzerland всего в 29 лет. В 2001 году он потерял своего брата и лучшего друга, которые были среди 658 сотрудников компании, погибших в теракте 11 сентября, офис компании находился в "башнях-близнецах." Латник выжил благодаря тому, что в тот день опаздывал на работу, так как отводил сына в детский сад.
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в мире, сша, нью-йорк (город), фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), ФБР
Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли

Сенат США одобрил назначение инвестора Латника на пост министра торговли

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Сенат США в среду одобрил назначение инвестора Говарда Латника на пост главы министерства торговли, следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN.
В поддержку его назначения был отдан 51 голос, против - 45.
Также сенат провел процедурное голосование по кандидатуре главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) Кэша Пателя, он получил 48 голосов "за" и 45 - "против". Ожидается, что его назначение будет одобрено на голосовании позже на этой неделе.
Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк, ему 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Он стал главой Cantor Fitzerland всего в 29 лет. В 2001 году он потерял своего брата и лучшего друга, которые были среди 658 сотрудников компании, погибших в теракте 11 сентября, офис компании находился в "башнях-близнецах." Латник выжил благодаря тому, что в тот день опаздывал на работу, так как отводил сына в детский сад.
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