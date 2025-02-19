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Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли

Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли - РИА Новости, 19.02.2025

Сенат США одобрил назначение Латника на пост министра торговли

Сенат США в среду одобрил назначение инвестора Говарда Латника на пост главы министерства торговли, следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Сенат США в среду одобрил назначение инвестора Говарда Латника на пост главы министерства торговли, следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN. В поддержку его назначения был отдан 51 голос, против - 45. Также сенат провел процедурное голосование по кандидатуре главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) Кэша Пателя, он получил 48 голосов "за" и 45 - "против". Ожидается, что его назначение будет одобрено на голосовании позже на этой неделе. Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк, ему 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Он стал главой Cantor Fitzerland всего в 29 лет. В 2001 году он потерял своего брата и лучшего друга, которые были среди 658 сотрудников компании, погибших в теракте 11 сентября, офис компании находился в "башнях-близнецах." Латник выжил благодаря тому, что в тот день опаздывал на работу, так как отводил сына в детский сад.

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