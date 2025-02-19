https://ria.ru/20250219/ssha-2000160864.html

Штатам предстоят проблемы на неожиданном направлении

Штатам предстоят проблемы на неожиданном направлении - РИА Новости, 19.02.2025

Штатам предстоят проблемы на неожиданном направлении

Если не первая, то одна из главных тем делийских СМИ в эти дни — как вывозят американскими военными самолетами соотечественников из США. Кому-то пришлось... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:00:00+03:00

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Если не первая, то одна из главных тем делийских СМИ в эти дни — как вывозят американскими военными самолетами соотечественников из США. Кому-то пришлось испытать на себе наручники, кому-то не давали есть несколько дней… Вот уже третий такой самолет приземляется в Амритсаре, и у каждого вернувшегося своя история. Они нелегалы — никто с этим не спорит: попали в "черный маршрут" на север, через Суринам и прочую Панаму, дальше через Мексику. Но как с ними обращались в американской иммиграционной тюрьме? Индийцы очень внимательны к таким деталям.Однако эта история — только часть чрезвычайно сложной и горькой "формулы любви" между двумя державами, США и Индией. И выработка этой формулы настолько сложна, что кому-то может показаться: Индия сегодня — "великий немой" мировой политики. Нет, ну в самом деле: кругом вопли и истерики, подстройка левой Европы под ставшую уже официально правой Америку проходит под тоскливые завывания пострадавших, рушатся целые экономики, тут еще оказывается, что война с Россией (руками Украины) не просто проиграна, а это уже надо вслух признавать. Еще и начавшаяся торговая война по формуле "США против всех", включая собственных союзников.Тем временем третья экономика мира, сжав зубы, продолжает выстраивать безумно сложные отношения со второй, тут одни улыбки и рукопожатия, никто не вопит. Напомним, как выглядит первая четверка экономик по гамбургскому счету, паритету покупательной способности: № 1 — Китай, № 2 — США, № 3 — Индия, № 4 — Россия. И так далее. Нетрудно представить, что при таком соотношении сил "наверху" позиция Индии по каким угодно вопросам имеет значение.Но визит индийского премьера Нарендры Моди в США на прошлой неделе практически не был замечен "ведущими" и "международными" СМИ. Как на Западе, так и в России. Хотя оно и понятно: в те же дни случился звонок Дональда Трампа Владимиру Путину — и все за этим последовавшее. А тут, при визите Моди, не рушились основы и миры, никто не вопил и не рвал на голове волосы. Шла тихая подгонка интересов на целую эпоху вперед. Такая подгонка, от которой будут потом зависеть позиции всех прочих из "большой четверки", а также "большой десятки", "двадцатки" и т. д.Что ясно и понятно по итогам этого визита? Первое — то, что уже знали: Нарендра Моди один из мировых лидеров, по-человечески и идейно близкий Трампу. Что и было заметно по общей атмосфере их разговоров. Так что история с депортацией индийских нелегалов — неприятный для Дели, но всего лишь эпизод. Второе: подписано великое множество общих соглашений о сотрудничестве, прежде всего в критических технологиях, включая военные. Третье: концепция Дели "сделать Индию снова великой" звучала очень громко. Трамп вроде как не возражал.Комментаторы тут напомнили о "доктрине Моди" — всегда быть третьей, нейтральной силой при любых расколах мира на противостоящие лагеря. И эта доктрина пока работает.Но зачем такая Индия Трампу? И что будет дальше, на десятилетия вперед? Здесь надо хорошо понимать, что делает Дональд Трамп и какая стратегическая цель у него на первом месте. Если коротко, то он надеется спасти Америку от системной катастрофы. Все, что мешает (например, украинский конфликт), — в сторону.Поскольку человек задним умом крепок, то сегодня-то мы видим, что начиналось все еще в 80-е годы. Тогда это казалось аномалией: Япония скупает оптом американские высокие технологии и компании, а также небоскребы и поля для гольфа. Производства и инженерные знания из США уходят в Азию. Свирепые патриоты говорят, что виновато столкновение двух национальных характеров и что Америке конец, если не возьмется за ум.Дальше — с помощью игр с курсами валют — Японию загнали под лавку, но именно тогда из мирового кредитора США начали превращаться в мирового должника, чья торговля со всеми ключевыми партнерами сводится с дефицитом. Поломать эту ситуацию пытались прежде всего военно-политическими забавами типа войн против конкурентов. А потом, при демократах, начали учинять мировую революцию, меняя самого человека и суть отношений людей в обществах — причем везде.Так что тот страх перед Японией был бы занятным историческим эпизодом, если бы сама модель американской (западной) экономики и стиля поведения не воспроизвела бы уже в 2000-х ровно ту же ситуацию, но на месте Японии не оказался Китай. При этом производства в США уже совсем ушли за пределы страны, а долги превысили все мыслимые суммы (напомним, это 36 триллионов долларов). А ведь Китай, как раньше Япония, и не пытался давить США в военной сфере, всерьез вооружаться он начал только недавно. Но сегодня всякий уважающий себя трампист должен дрожать от ненависти ко всему китайскому и обвинять азиатского конкурента в исполнении давних планов по уничтожению США.И тут у нас на глазах происходит опять же тихая экономическая драма. Дело в том, что в прошлом году первым торговым партнером Индии вновь оказался Китай, оттеснив США на второе место. Некоторые эксперты заговорили про "Чиндию", альянс двух азиатских гигантов. И это при наличии холодной атмосферы между ними, с массой ограничений для китайского бизнеса, вводившихся Дели. То есть объективно эти два партнера очень даже совместимы. А в этом году был уже визит Викрама Мисри, первого зама министра иностранных дел Индии в Пекин, с хорошими результатами. США недовольны? Что ж, бывает. Политика баланса цветет и дает плоды. Отдельный разговор — как идут дела с Россией, но если коротко, то по восходящей, планы на этот год уже объявлены, и они впечатляют.Съест ли такую ситуацию Трамп, а главное — что будет после него? Мы привыкли воспринимать объемы мировых экономик или вопрос технологического лидерства лишь как указатель на то, какую военную мощь способна породить и содержать такая вот громада из первого эшелона. А тут, как мы видим, для кого-то и просто производство с торговлей могут порождать вопрос "быть или не быть?". А если быть — то каким и с кем иметь дело?Вопрос вот в чем: США дважды нарывались на то, что модель их экономики и общества приводила к экономическим поражениям во вполне мирном соревновании. А как в эту ситуацию вписывается Индия? И как насчет того, что абсолютно естественным порядком вещей дальше Индия окажется в роли уже третьего азиатского злодея, оттесняющего США не то что от "мирового лидерства" (оно уже явно не состоится), а вообще куда-то вниз по списку ведущих экономик?На самом деле нет ответа на этот вопрос, как и на многие другие вопросы насчет того, каким будет завтрашний мир. Поэтому задача вменяемых мировых лидеров (а не таких, которые сейчас завываниями сотрясают несчастную Европу) — работать тихо, упорно, без эмоций, взяв дыхание на десятилетия вперед. Что мы на примере Индии, и не только ее, и наблюдаем.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999256123.html

https://ria.ru/20250218/tramp-2000091881.html

https://ria.ru/20250214/tramp-1999268710.html

https://ria.ru/20250218/ukraina-2000054082.html

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аналитика, сша, индия, в мире, дональд трамп