https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

"Решили устранить". Киев шокирован совместным шагом России и США

Переговоры России и США по Украине: когда и где пройдут, возможные итоги

"Решили устранить". Киев шокирован совместным шагом России и США

Представители Москвы и Вашингтона сделали важный шаг к построению прочного мира — это главный результат переговоров в Саудовской Аравии между российской и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:00:00+03:00

2025-02-19T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Представители Москвы и Вашингтона сделали важный шаг к построению прочного мира — это главный результат переговоров в Саудовской Аравии между российской и американской делегациями. В Киеве крайне недовольны — Зеленский, несмотря на собственные обещания, решился на отчаянный поступок.Первый шагОт России — глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио, помощник главы государства по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Перед встречей обе стороны призывали не радоваться раньше времени. "Всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы прежде всего хотим их послушать", — заявил Лавров."В конце концов один телефонный звонок не установит мир. Одна встреча не поможет. Предстоит огромная работа. Но я считаю, что даже самое долгое путешествие начинается с первого шага", — подчеркнул его американский коллега Рубио.Спустя четыре с половиной часа стороны вышли из зала с приподнятым настроением. Поводы были.Дорога к мируГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который, по собственным словам, отвечал за экономический трек переговоров, назвал результаты встречи позитивными. В свою очередь, Юрий Ушаков высказался так: "Неплохо". В частности, между сторонами состоялся серьезный разговор и они условились развивать отношения. "В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", — отметил помощник президента.Участники встречи изложили друг другу свои принципиальные подходы к украинскому вопросу. Однако Москва и Вашингтон еще не приняли решение, кто войдет в команды переговорщиков. Когда именно они приступят к работе, тоже неизвестно.Западные СМИ прогнозировали, что Путин и Трамп могут встретиться в Эр-Рияде уже на следующей неделе, но Ушаков предложил не торопить события. По его словам, переговоры на высшем уровне вряд ли состоятся так быстро.Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, Москва и Вашингтон согласились с тем, что, когда интересы не совпадают, нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы. При этом сотрудничество между странами будет восстанавливаться по мере урегулирования украинского конфликта.Агентство Reuters со ссылкой на Госдеп сообщило, что Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после нормализации ситуации на Украине. Прежде всего — создать механизм консультаций для "устранения раздражителей" в отношениях между двумя странами. Что это значит, источник агентства не пояснил.Публично же во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что благодаря встрече в Саудовской Аравии удалось сделать "важный шаг вперед" на пути построения прочного мира."Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", — сказано в коммюнике.По словам Рубио, работа по завершению конфликта на Украине займет длительное время и потребует "сложной и напряженной дипломатии". При этом США ждут, что все стороны пойдут на уступки ради достижения поставленной цели. Пока же следующим этапом переговорного процесса будет восстановление нормальной работы дипломатических миссий.Международная реакцияЧто примечательно, Владимир Зеленский в день переговоров улетел из соседних ОАЭ в Турцию, к президенту Реджепу Эрдогану. Там он категорично заявил: Вашингтон и Москва "не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас".По всей видимости, он разочарован. На это косвенно указывает внезапное решение отменить запланированный на 19 февраля визит в Эр-Рияд. По меркам дипломатии это довольно весомый шаг.Аналогичные настроения и в европейских столицах. Еще несколько дней назад на Мюнхенской конференции по безопасности американцы дали понять, что обойдутся без ЕС."Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", — пояснил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.В конечном счете заявления европейцев по итогам встречи России и США сводились к одному: "Урегулирование не обойдется без участия Украины и Евросоюза".Впрочем, есть исключения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что стороны правильно поступили, не позвав представителей ЕС. "На мой взгляд, это прекрасная новость, лучшая новость последних месяцев, что в Эр-Рияде прошли переговоры коллег — глав МИД России и США", — подчеркнул дипломат.Подводные камниТем не менее успех переговоров Москвы и Вашингтона по конфликту все равно будет зависеть от поведения ЕС и Киева, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Евросоюз и Украина не хотят скорейшего завершения боевых действий. Может быть, переживают, что это приведет к крушению режима Зеленского. Есть вероятность, что Запад попытается свести противостояние к вялотекущему конфликту, как это было после подписания Минских соглашений", — предполагает Васильев.Кроме того, по его мнению, проведение на Украине президентских выборов вовсе не гарантирует приход к власти более сговорчивого руководства. Нельзя исключать, что украинцы отдадут голоса "генералу победы", который будет выступать против мира с Россией.В связи с этим эксперт призывает не ждать скорых и тем более простых решений.

https://ria.ru/20250218/ssha-1999863737.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999437755.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html

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