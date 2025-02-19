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ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 19.02.2025 (обновлено: 17:57 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000342923.html
ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин
ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин
Бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:56:00+03:00
2025-02-19T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
безопасность
вооруженные силы украины
курская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин."Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника", — сказал глава государства.Путин добавил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.В понедельник Минобороны объявило о взятии Свердликово в Курской области. При освобождении села под контролем ВС России оказалась дорога Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих и 371 танк.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html
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Путин: российские военные из 810-й бригады пересекли границу и вышли на территорию противника
Российские военные из 810-й бригады пересекли границу и вышли на территорию противника, рассказал Путин. Бригада, о которой говорил президент, ведет боевые действия в Курской области.
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россия, украина, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин

Путин: бойцы ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин.
"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника", — сказал глава государства.
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Путин добавил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
В понедельник Минобороны объявило о взятии Свердликово в Курской области. При освобождении села под контролем ВС России оказалась дорога Суджа — Рыльск.
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По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих и 371 танк.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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