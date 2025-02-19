https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000342923.html

ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин

ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин - РИА Новости, 19.02.2025

ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил Путин

Бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:56:00+03:00

2025-02-19T16:56:00+03:00

2025-02-19T17:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин."Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника", — сказал глава государства.Путин добавил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.В понедельник Минобороны объявило о взятии Свердликово в Курской области. При освобождении села под контролем ВС России оказалась дорога Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих и 371 танк.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Путин: российские военные из 810-й бригады пересекли границу и вышли на территорию противника Российские военные из 810-й бригады пересекли границу и вышли на территорию противника, рассказал Путин. Бригада, о которой говорил президент, ведет боевые действия в Курской области. 2025-02-19T16:56 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, курская область