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Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000197245.html
Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании
Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании - РИА Новости, 19.02.2025
Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании
Документы об окончании дополнительного курса профобразования и государственные награды участникам специальной военной операции вручил начальник управления... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:09:00+03:00
2025-02-19T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
военно-медицинская академия имени кирова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Документы об окончании дополнительного курса профобразования и государственные награды участникам специальной военной операции вручил начальник управления военного образования - заместитель начальника главного управления кадров министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, сообщили в Минобороны РФ. "Каждый из вас для нас является героем, человеком, который с честью выполняет свой воинский долг. Выполнил, выполняет и будет выполнять. При этом вы проявили и мужество, и самоотверженность, и героизм. Чувствовали всегда и плечо товарища, помогали друг другу. Это очень важные человеческие качества, которые должны культивироваться не только среди военных, но и среди нашего будущего, подрастающего поколения", - подчеркнул Муравлянников в ходе награждения в Военно-медицинской академии имени Кирова. Начальник управления обратил внимание на то, что опыт, полученный бойцами в ходе спецоперации, пригодится не только боевым друзьям, но и молодому поколению, с которыми военнослужащие будут активно общаться. Удостоверения о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах" получили 18 выпускников. Тридцати отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды - в том числе орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест, медали "За отвагу", "За храбрость", "Жукова", а также медали Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции". Ряд военнослужащих был удостоен очередных воинских званий. А воспитанницы Санкт-Петербургского пансиона Министерства обороны РФ поздравили бойцов музыкальной программой.
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000197084.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), военно-медицинская академия имени кирова
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Военно-медицинская академия имени Кирова
Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании

Минобороны: участникам СВО вручили госнаграды и документы о допобразовании

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Документы об окончании дополнительного курса профобразования и государственные награды участникам специальной военной операции вручил начальник управления военного образования - заместитель начальника главного управления кадров министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, сообщили в Минобороны РФ.
"Каждый из вас для нас является героем, человеком, который с честью выполняет свой воинский долг. Выполнил, выполняет и будет выполнять. При этом вы проявили и мужество, и самоотверженность, и героизм. Чувствовали всегда и плечо товарища, помогали друг другу. Это очень важные человеческие качества, которые должны культивироваться не только среди военных, но и среди нашего будущего, подрастающего поколения", - подчеркнул Муравлянников в ходе награждения в Военно-медицинской академии имени Кирова.
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Начальник управления обратил внимание на то, что опыт, полученный бойцами в ходе спецоперации, пригодится не только боевым друзьям, но и молодому поколению, с которыми военнослужащие будут активно общаться.
Удостоверения о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах" получили 18 выпускников. Тридцати отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды - в том числе орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест, медали "За отвагу", "За храбрость", "Жукова", а также медали Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции". Ряд военнослужащих был удостоен очередных воинских званий.
А воспитанницы Санкт-Петербургского пансиона Министерства обороны РФ поздравили бойцов музыкальной программой.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Военно-медицинская академия имени Кирова
 
 
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