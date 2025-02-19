https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000197245.html

Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании

Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании - РИА Новости, 19.02.2025

Участникам СВО вручили госнаграды и документы о дополнительном образовании

Документы об окончании дополнительного курса профобразования и государственные награды участникам специальной военной операции вручил начальник управления... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:09:00+03:00

2025-02-19T05:09:00+03:00

2025-02-19T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

военно-медицинская академия имени кирова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Документы об окончании дополнительного курса профобразования и государственные награды участникам специальной военной операции вручил начальник управления военного образования - заместитель начальника главного управления кадров министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, сообщили в Минобороны РФ. "Каждый из вас для нас является героем, человеком, который с честью выполняет свой воинский долг. Выполнил, выполняет и будет выполнять. При этом вы проявили и мужество, и самоотверженность, и героизм. Чувствовали всегда и плечо товарища, помогали друг другу. Это очень важные человеческие качества, которые должны культивироваться не только среди военных, но и среди нашего будущего, подрастающего поколения", - подчеркнул Муравлянников в ходе награждения в Военно-медицинской академии имени Кирова. Начальник управления обратил внимание на то, что опыт, полученный бойцами в ходе спецоперации, пригодится не только боевым друзьям, но и молодому поколению, с которыми военнослужащие будут активно общаться. Удостоверения о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах" получили 18 выпускников. Тридцати отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды - в том числе орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест, медали "За отвагу", "За храбрость", "Жукова", а также медали Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции". Ряд военнослужащих был удостоен очередных воинских званий. А воспитанницы Санкт-Петербургского пансиона Министерства обороны РФ поздравили бойцов музыкальной программой.

https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000197084.html

https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000196957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), военно-медицинская академия имени кирова