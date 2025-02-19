https://ria.ru/20250219/spam-2000263634.html

В России могут запретить рекламные спам-обзвоны

В России могут запретить рекламные спам-обзвоны - РИА Новости, 19.02.2025

В России могут запретить рекламные спам-обзвоны

Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:32:00+03:00

2025-02-19T12:32:00+03:00

2025-02-19T12:32:00+03:00

общество

технологии

россия

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_35e028c5b48a7f89b710ddb526c8f7f9.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025". "Могу сказать, что в ближайшее время, то есть мы считаем, что летом, мы уже реализуем запрет на рекламные спам-обзвоны", - сказал Шадаев. Он добавил, что входящие и исходящие звонки будут идентифицированы: "это называется этикетка или маркировка, то есть каждый абонент будет знать, кто ему звонит". В апреле 2024 года глава Минцифры заявлял, что министерство готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, которые совершают роботы. Такая инициатива связана с тем, что у российских абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, отмечал Шадаев.

https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, максут шадаев