https://ria.ru/20250219/spam-2000263634.html
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны - РИА Новости, 19.02.2025
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны
Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:32:00+03:00
2025-02-19T12:32:00+03:00
2025-02-19T12:32:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025". "Могу сказать, что в ближайшее время, то есть мы считаем, что летом, мы уже реализуем запрет на рекламные спам-обзвоны", - сказал Шадаев. Он добавил, что входящие и исходящие звонки будут идентифицированы: "это называется этикетка или маркировка, то есть каждый абонент будет знать, кто ему звонит". В апреле 2024 года глава Минцифры заявлял, что министерство готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, которые совершают роботы. Такая инициатива связана с тем, что у российских абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, отмечал Шадаев.
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общество, технологии, россия, максут шадаев
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны
Минцифры планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны