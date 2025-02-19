Рейтинг@Mail.ru
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/spam-2000263634.html
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны - РИА Новости, 19.02.2025
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны
Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:32:00+03:00
2025-02-19T12:32:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_35e028c5b48a7f89b710ddb526c8f7f9.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025". "Могу сказать, что в ближайшее время, то есть мы считаем, что летом, мы уже реализуем запрет на рекламные спам-обзвоны", - сказал Шадаев. Он добавил, что входящие и исходящие звонки будут идентифицированы: "это называется этикетка или маркировка, то есть каждый абонент будет знать, кто ему звонит". В апреле 2024 года глава Минцифры заявлял, что министерство готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, которые совершают роботы. Такая инициатива связана с тем, что у российских абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, отмечал Шадаев.
https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html
https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4019ad1ff6e28f8228fe173398fc388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, максут шадаев
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев
В России могут запретить рекламные спам-обзвоны

Минцифры планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025".
"Могу сказать, что в ближайшее время, то есть мы считаем, что летом, мы уже реализуем запрет на рекламные спам-обзвоны", - сказал Шадаев.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
10 февраля, 12:39
Он добавил, что входящие и исходящие звонки будут идентифицированы: "это называется этикетка или маркировка, то есть каждый абонент будет знать, кто ему звонит".
В апреле 2024 года глава Минцифры заявлял, что министерство готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, которые совершают роботы. Такая инициатива связана с тем, что у российских абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, отмечал Шадаев.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи
13 сентября 2024, 20:41
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала