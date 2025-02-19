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В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки - РИА Новости, 19.02.2025
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15:30 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/sochi-2000311077.html
В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки
В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки - РИА Новости, 19.02.2025
В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки
Мужчина, который переехал соседей по сочинской даче за то, что они просили сделать музыку потише, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СКР России... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:30:00+03:00
2025-02-19T15:30:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
тольятти
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина, который переехал соседей по сочинской даче за то, что они просили сделать музыку потише, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю. Следствие установило, что конфликт между 35-летним уроженцем Тольятти и супружеской парой, проживающей по соседству на территории садового товарищества в Лазаревском районе Сочи, произошел в ночь на 30 сентября 2024 года. Супруги попросили нетрезвого соседа приглушить музыку на участке, в ответ на что он сел в автомобиль и наехал на мужчину и женщину, они получили травмы различной степени тяжести. Довести конфликт до убийства помешали местные жители и правоохранители, прибывшие на место. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а против мужчины завели уголовные дела по части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 2 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). В настоящее время он находится под арестом. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
https://ria.ru/20241020/muzyka-1978982834.html
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Тольятти, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки

В Сочи будут судить мужчину, переехавшего на авто соседей по даче из-за музыки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СОЧИ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина, который переехал соседей по сочинской даче за то, что они просили сделать музыку потише, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что конфликт между 35-летним уроженцем Тольятти и супружеской парой, проживающей по соседству на территории садового товарищества в Лазаревском районе Сочи, произошел в ночь на 30 сентября 2024 года.
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Супруги попросили нетрезвого соседа приглушить музыку на участке, в ответ на что он сел в автомобиль и наехал на мужчину и женщину, они получили травмы различной степени тяжести. Довести конфликт до убийства помешали местные жители и правоохранители, прибывшие на место. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а против мужчины завели уголовные дела по части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 2 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). В настоящее время он находится под арестом.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
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