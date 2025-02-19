https://ria.ru/20250219/sochi-2000311077.html

В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки

В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки - РИА Новости, 19.02.2025

В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки

Мужчина, который переехал соседей по сочинской даче за то, что они просили сделать музыку потише, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СКР России... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:30:00+03:00

2025-02-19T15:30:00+03:00

2025-02-19T15:30:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

тольятти

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg

СОЧИ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина, который переехал соседей по сочинской даче за то, что они просили сделать музыку потише, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю. Следствие установило, что конфликт между 35-летним уроженцем Тольятти и супружеской парой, проживающей по соседству на территории садового товарищества в Лазаревском районе Сочи, произошел в ночь на 30 сентября 2024 года. Супруги попросили нетрезвого соседа приглушить музыку на участке, в ответ на что он сел в автомобиль и наехал на мужчину и женщину, они получили травмы различной степени тяжести. Довести конфликт до убийства помешали местные жители и правоохранители, прибывшие на место. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а против мужчины завели уголовные дела по части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 2 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). В настоящее время он находится под арестом. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале краевого СК.

https://ria.ru/20241020/muzyka-1978982834.html

https://ria.ru/20240923/ubiystvo-1974165629.html

россия

краснодарский край

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)