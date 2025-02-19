https://ria.ru/20250219/sobaki-2000422919.html

В Анапе проверят сообщения об увеличении числа бездомных собак

В Анапе проверят сообщения об увеличении числа бездомных собак - РИА Новости, 19.02.2025

В Анапе проверят сообщения об увеличении числа бездомных собак

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о проверке сообщений о якобы увеличении на пляжах Анапы числа бездомных собаках, которые могут угрожать волонтерам, РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:58:00+03:00

2025-02-19T23:58:00+03:00

2025-02-19T23:58:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 19 фев – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о проверке сообщений о якобы увеличении на пляжах Анапы числа бездомных собаках, которые могут угрожать волонтерам, убирающим мазут. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что бродячие собаки якобы оккупировали ряд пляжей курорта и нападают на пострадавших от мазута птиц, а также пугают волонтеров и травятся сами, при этом были опубликованы кадры с мертвыми птицами. "В мэрию Анапы не поступали обращения по вопросу нахождения безнадзорных собак на пляжах. При этом по факту видео профильная служба уже проводит проверку на пляжах вдоль Пионерского проспекта, заявку туда направили. Всех животных без бирок отловят и поместят в приют для их стерилизации, вакцинации, установки специальной бирки на ухо", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа по отлову, стерилизации, вакцинации и установке бирок бездомным животным ведется постоянно. В среду волонтеры анапской организации по защите животных "Добрый мир" также рассказали РИА Новости о спасении уже 30 собак с интоксикацией после разлива нефтепродуктов. Животных очистили от мазута и оказали им ветеринарную помощь. Все собаки выжили, часть уже отпущена. При этом активисты опровергли сообщения об увеличении бродячих собак на пляжах курорта. Отметив, что на пляжах есть собаки, которые "держат территорию", но они все чипированные и неагрессивные. Сами волонтеры заботятся о них и кормят. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250219/anapa-2000332845.html

https://ria.ru/20250208/anapa-1998190539.html

краснодарский край

анапа

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе