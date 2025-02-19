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Московские ветеринары спасли пса, проглотившего пластиковый пакет - РИА Новости, 19.02.2025
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09:36 19.02.2025
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Московские ветеринары спасли пса, проглотившего пластиковый пакет
Московские ветеринары спасли пса, проглотившего пластиковый пакет - РИА Новости, 19.02.2025
Московские ветеринары спасли пса, проглотившего пластиковый пакет
Столичные ветеринары 2,5 часа доставали эндоскопом кусочки пакета, который проглотил пес по кличке Луи, после успешной процедуры он быстро пошел на поправку,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:36:00+03:00
2025-02-19T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Столичные ветеринары 2,5 часа доставали эндоскопом кусочки пакета, который проглотил пес по кличке Луи, после успешной процедуры он быстро пошел на поправку, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. Там уточнили, что собака стала апатичной и отказывалась от еды и общения. Поставить диагноз животному сразу не удалось, владельцы побывали в нескольких клиниках, прежде чем в желудке было обнаружено инородное тело. У животного вызвали медикаментозную рвоту, тогда вышло большое количество кусков пластиковых пакетов. Желудок был пуст, но при этом лучше пациенту не становилось. "Наконец, владельцы обратились к эндоскописту Анне Шатковской в Тушинскую ветклинику. С помощью эндоскопа проблему удалось решить: врачам пришлось трудиться над питомцем 2,5 часа, доставая кусочек за кусочком. Брюхо Луи было полностью забито кусками пакета, невидимыми на УЗИ", - говорится в сообщении. После успешной процедуры Луи быстро пошел на поправку, уточнили в объединении. Сейчас у пса снова хороший аппетит, он "спит в постельке и радуется жизни".
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общество, москва, животные
Общество, Москва, Животные
Московские ветеринары спасли пса, проглотившего пластиковый пакет

Врачи 2,5 часа доставали эндоскопом кусочки пакета, который проглотил пес Луи

© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"Пес по кличке Луи, который проглотил пластиковый пакет
Пес по кличке Луи, который проглотил пластиковый пакет - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"
Пес по кличке Луи, который проглотил пластиковый пакет
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Столичные ветеринары 2,5 часа доставали эндоскопом кусочки пакета, который проглотил пес по кличке Луи, после успешной процедуры он быстро пошел на поправку, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.
Там уточнили, что собака стала апатичной и отказывалась от еды и общения. Поставить диагноз животному сразу не удалось, владельцы побывали в нескольких клиниках, прежде чем в желудке было обнаружено инородное тело. У животного вызвали медикаментозную рвоту, тогда вышло большое количество кусков пластиковых пакетов. Желудок был пуст, но при этом лучше пациенту не становилось.
© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"Пес по кличке Луи, который проглотил пластиковый пакет
Пес по кличке Луи, который проглотил пластиковый пакет - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"
Пес по кличке Луи, который проглотил пластиковый пакет
"Наконец, владельцы обратились к эндоскописту Анне Шатковской в Тушинскую ветклинику. С помощью эндоскопа проблему удалось решить: врачам пришлось трудиться над питомцем 2,5 часа, доставая кусочек за кусочком. Брюхо Луи было полностью забито кусками пакета, невидимыми на УЗИ", - говорится в сообщении.
После успешной процедуры Луи быстро пошел на поправку, уточнили в объединении. Сейчас у пса снова хороший аппетит, он "спит в постельке и радуется жизни".
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