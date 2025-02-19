https://ria.ru/20250219/slutskij-2000318214.html

Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий

Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 19.02.2025

Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий

На планете сложилось новое глобальное большинство, и лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России Владимира Путина, заявил глава... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:53:00+03:00

2025-02-19T15:53:00+03:00

2025-02-19T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На планете сложилось новое глобальное большинство, и лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России Владимира Путина, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Уже на планете сложилось новое глобальное большинство… Лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России за взаимодействие в интересах здравого смысла, за развитие нормальных, сбалансированных подходов в мировой политике нового столетия для того, чтобы нам обеспечить мир, для того, чтобы нам обеспечить поступательное, форсированное развитие мировой цивилизации в интересах каждой страны, в интересах каждого народа. И, уверен, что в этом движении к здравому смыслу, к многополярному миру точка невозврата уже пройдена", - сказал он журналистам. Слуцкий уверен, что переговорный процесс по украинскому конфликту "на позициях здравого смысла" форсировано приведет уже в 2025 году к результату и миру. При этом депутат по итогам правительственного часа в Госдуме с участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отметил уникальную поддержку министра не только на площадке Госдумы, но и в стране. "По сути, в России за годы сложился уникальный тандем во внешней политике – президента и главы внешнеполитического ведомства. Тандем, который себя оправдывает", - добавил депутат. Слуцкий выразил благодарность за организацию российско-американских переговоров наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, назвав его одним из сильнейших мировых лидеров молодого поколения. "Он являет собой пример лидера будущего. Те тектонические сдвиги на территории королевства и в сотрудничестве… вокруг Саудовской Аравии говорят о нем как об одном из сильнейших мировых лидеров молодого поколения", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html

https://ria.ru/20241105/slutskiy-1981948612.html

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россия, саудовская аравия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, сергей лавров, госдума рф, политика, в мире