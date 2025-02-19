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Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 19.02.2025
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15:53 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/slutskij-2000318214.html
Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий
Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 19.02.2025
Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий
На планете сложилось новое глобальное большинство, и лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России Владимира Путина, заявил глава... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:53:00+03:00
2025-02-19T15:53:00+03:00
россия
саудовская аравия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
сергей лавров
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политика
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На планете сложилось новое глобальное большинство, и лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России Владимира Путина, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Уже на планете сложилось новое глобальное большинство… Лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России за взаимодействие в интересах здравого смысла, за развитие нормальных, сбалансированных подходов в мировой политике нового столетия для того, чтобы нам обеспечить мир, для того, чтобы нам обеспечить поступательное, форсированное развитие мировой цивилизации в интересах каждой страны, в интересах каждого народа. И, уверен, что в этом движении к здравому смыслу, к многополярному миру точка невозврата уже пройдена", - сказал он журналистам. Слуцкий уверен, что переговорный процесс по украинскому конфликту "на позициях здравого смысла" форсировано приведет уже в 2025 году к результату и миру. При этом депутат по итогам правительственного часа в Госдуме с участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отметил уникальную поддержку министра не только на площадке Госдумы, но и в стране. "По сути, в России за годы сложился уникальный тандем во внешней политике – президента и главы внешнеполитического ведомства. Тандем, который себя оправдывает", - добавил депутат. Слуцкий выразил благодарность за организацию российско-американских переговоров наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, назвав его одним из сильнейших мировых лидеров молодого поколения. "Он являет собой пример лидера будущего. Те тектонические сдвиги на территории королевства и в сотрудничестве… вокруг Саудовской Аравии говорят о нем как об одном из сильнейших мировых лидеров молодого поколения", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html
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россия, саудовская аравия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, сергей лавров, госдума рф, политика, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Сергей Лавров, Госдума РФ, Политика, В мире
Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий

Слуцкий: лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На планете сложилось новое глобальное большинство, и лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России Владимира Путина, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Уже на планете сложилось новое глобальное большинство… Лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России за взаимодействие в интересах здравого смысла, за развитие нормальных, сбалансированных подходов в мировой политике нового столетия для того, чтобы нам обеспечить мир, для того, чтобы нам обеспечить поступательное, форсированное развитие мировой цивилизации в интересах каждой страны, в интересах каждого народа. И, уверен, что в этом движении к здравому смыслу, к многополярному миру точка невозврата уже пройдена", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
11 октября 2024, 09:07
Слуцкий уверен, что переговорный процесс по украинскому конфликту "на позициях здравого смысла" форсировано приведет уже в 2025 году к результату и миру.
При этом депутат по итогам правительственного часа в Госдуме с участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отметил уникальную поддержку министра не только на площадке Госдумы, но и в стране.
"По сути, в России за годы сложился уникальный тандем во внешней политике – президента и главы внешнеполитического ведомства. Тандем, который себя оправдывает", - добавил депутат.
Слуцкий выразил благодарность за организацию российско-американских переговоров наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, назвав его одним из сильнейших мировых лидеров молодого поколения.
"Он являет собой пример лидера будущего. Те тектонические сдвиги на территории королевства и в сотрудничестве… вокруг Саудовской Аравии говорят о нем как об одном из сильнейших мировых лидеров молодого поколения", - сказал Слуцкий.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США
5 ноября 2024, 14:55
 
РоссияСаудовская АравияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинСергей ЛавровГосдума РФПолитикаВ мире
 
 
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