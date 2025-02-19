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СК начал проверку после аварийной посадки Boeing в Норильске - РИА Новости, 19.02.2025
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12:16 19.02.2025 (обновлено: 12:45 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sk-2000257403.html
СК начал проверку после аварийной посадки Boeing в Норильске
СК начал проверку после аварийной посадки Boeing в Норильске - РИА Новости, 19.02.2025
СК начал проверку после аварийной посадки Boeing в Норильске
Проверку о нарушении правил безопасности полетов начал СК после посадки Boeing 737-800 с проблемами механизма крыла в Норильске, сообщает Восточное... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:16:00+03:00
2025-02-19T12:45:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
boeing 737-800
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Проверку о нарушении правил безопасности полетов начал СК после посадки Boeing 737-800 с проблемами механизма крыла в Норильске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в среду около 14.00 (10.00 мск) при выполнении рейса авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск – Норильск командиром воздушного судна была зафиксирована некорректная работа элементов механизации крыла. Посадка произведена в штатном порядке в аэропорту назначения. В пресс-службе авиакомпании NordStar сообщили РИА Новости, что экипаж Boeing не объявлял об аварийной ситуации, посадка была выполнена в рамках стандартов правил полетов. На борту находились 158 пассажиров и шесть членов экипажа. "Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), boeing 737-800
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Boeing 737-800
СК начал проверку после аварийной посадки Boeing в Норильске

СК начал проверку после аварийной посадки Boeing с проблемами крыла в Норильске

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииСамолет Boeing 737-800, совершивший аварийную посадку в Норильске
Самолет Boeing 737-800, совершивший аварийную посадку в Норильске - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Самолет Boeing 737-800, совершивший аварийную посадку в Норильске
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Проверку о нарушении правил безопасности полетов начал СК после посадки Boeing 737-800 с проблемами механизма крыла в Норильске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в среду около 14.00 (10.00 мск) при выполнении рейса авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск – Норильск командиром воздушного судна была зафиксирована некорректная работа элементов механизации крыла. Посадка произведена в штатном порядке в аэропорту назначения. В пресс-службе авиакомпании NordStar сообщили РИА Новости, что экипаж Boeing не объявлял об аварийной ситуации, посадка была выполнена в рамках стандартов правил полетов. На борту находились 158 пассажиров и шесть членов экипажа.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
Взлетная полоса - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
14 февраля, 14:02
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Boeing 737-800
 
 
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