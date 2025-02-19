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В московском Аптекарском огороде зацвела сирень
В московском Аптекарском огороде зацвела сирень - РИА Новости, 19.02.2025
В московском Аптекарском огороде зацвела сирень
В субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела сирень, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:52:00+03:00
2025-02-19T15:52:00+03:00
2025-02-19T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела сирень, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Сирень расцветает на фестивале китайского Нового года в Субтропической оранжерее. <…> Первые цветки уже распускаются, так что совсем скоро оранжерея наполнится волнующим ароматом. Увы, вся эта прелесть расположена достаточно высоко, поэтому с ходу можно и не заметить", — говорится в публикации. Летом сирень сильно обрежут и посадят на новое место в соответствующей экспозиции, добавили в ботаническом саду.
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москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
В московском Аптекарском огороде зацвела сирень
В оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела первая сирень