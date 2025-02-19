https://ria.ru/20250219/siren-2000317643.html

В московском Аптекарском огороде зацвела сирень

В московском Аптекарском огороде зацвела сирень - РИА Новости, 19.02.2025

В московском Аптекарском огороде зацвела сирень

В субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела сирень, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:52:00+03:00

2025-02-19T15:52:00+03:00

2025-02-19T18:07:00+03:00

хорошие новости

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000318824_0:339:720:744_1920x0_80_0_0_64a0cb390a73e6c0cfd04d580d585a63.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела сирень, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Сирень расцветает на фестивале китайского Нового года в Субтропической оранжерее. <…> Первые цветки уже распускаются, так что совсем скоро оранжерея наполнится волнующим ароматом. Увы, вся эта прелесть расположена достаточно высоко, поэтому с ходу можно и не заметить", — говорится в публикации. Летом сирень сильно обрежут и посадят на новое место в соответствующей экспозиции, добавили в ботаническом саду.

https://ria.ru/20250120/podsnezhniki-1994576469.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество