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В московском Аптекарском огороде зацвела сирень - РИА Новости, 19.02.2025
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15:52 19.02.2025 (обновлено: 18:07 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/siren-2000317643.html
В московском Аптекарском огороде зацвела сирень
В московском Аптекарском огороде зацвела сирень - РИА Новости, 19.02.2025
В московском Аптекарском огороде зацвела сирень
В субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела сирень, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 19.02.2025
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2025-02-19T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела сирень, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Сирень расцветает на фестивале китайского Нового года в Субтропической оранжерее. &lt;…&gt; Первые цветки уже распускаются, так что совсем скоро оранжерея наполнится волнующим ароматом. Увы, вся эта прелесть расположена достаточно высоко, поэтому с ходу можно и не заметить", — говорится в публикации. Летом сирень сильно обрежут и посадят на новое место в соответствующей экспозиции, добавили в ботаническом саду.
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В московском Аптекарском огороде зацвела сирень

В оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела первая сирень

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramВ Аптекарском огороде зацвела сирень
В Аптекарском огороде зацвела сирень - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
В Аптекарском огороде зацвела сирень
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела сирень, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Сирень расцветает на фестивале китайского Нового года в Субтропической оранжерее. <…> Первые цветки уже распускаются, так что совсем скоро оранжерея наполнится волнующим ароматом. Увы, вся эта прелесть расположена достаточно высоко, поэтому с ходу можно и не заметить", — говорится в публикации.
Летом сирень сильно обрежут и посадят на новое место в соответствующей экспозиции, добавили в ботаническом саду.
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