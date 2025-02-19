https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000202909.html
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН - РИА Новости, 19.02.2025
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН
Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:55:00+03:00
2025-02-19T06:55:00+03:00
2025-02-19T06:55:00+03:00
швеция
россия
финляндия
дмитрий киселев
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147729/05/1477290508_0:205:4964:2997_1920x0_80_0_0_9fb964c266eab6d75d376d944a559c9e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе, говорится в исследовании Института Европы РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Оценивая темпы военно-политических действий и военного строительства Швеции за истекший год, можно спрогнозировать, что Стокгольм будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи. Это даст ему возможность превращаться в реального военного лидера среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе", - говорится в документе. В исследовании также отмечается, что Швеция за год в НАТО нарастила военные расходы на 11,4%. Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000188002.html
https://ria.ru/20250216/shvetsija-1999728679.html
швеция
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147729/05/1477290508_349:0:4617:3201_1920x0_80_0_0_bb5ea6eaed80df26433d1de2f09a41ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, россия, финляндия, дмитрий киселев, владимир путин, нато
Швеция, Россия, Финляндия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН
Институт Европы: Швеция будет стремиться к наращиванию военно-технической мощи