https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000202909.html

Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН

Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН - РИА Новости, 19.02.2025

Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН

Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:55:00+03:00

2025-02-19T06:55:00+03:00

2025-02-19T06:55:00+03:00

швеция

россия

финляндия

дмитрий киселев

владимир путин

нато

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе, говорится в исследовании Института Европы РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Оценивая темпы военно-политических действий и военного строительства Швеции за истекший год, можно спрогнозировать, что Стокгольм будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи. Это даст ему возможность превращаться в реального военного лидера среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе", - говорится в документе. В исследовании также отмечается, что Швеция за год в НАТО нарастила военные расходы на 11,4%. Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000188002.html

https://ria.ru/20250216/shvetsija-1999728679.html

швеция

россия

финляндия

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швеция, россия, финляндия, дмитрий киселев, владимир путин, нато