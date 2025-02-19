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Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН - РИА Новости, 19.02.2025
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06:55 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000202909.html
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН - РИА Новости, 19.02.2025
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН
Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:55:00+03:00
2025-02-19T06:55:00+03:00
швеция
россия
финляндия
дмитрий киселев
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе, говорится в исследовании Института Европы РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Оценивая темпы военно-политических действий и военного строительства Швеции за истекший год, можно спрогнозировать, что Стокгольм будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи. Это даст ему возможность превращаться в реального военного лидера среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе", - говорится в документе. В исследовании также отмечается, что Швеция за год в НАТО нарастила военные расходы на 11,4%. Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000188002.html
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швеция, россия, финляндия, дмитрий киселев, владимир путин, нато
Швеция, Россия, Финляндия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, считают в РАН

Институт Европы: Швеция будет стремиться к наращиванию военно-технической мощи

© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahlВоеннослужащие вооруженных сил Швеции
Военнослужащие вооруженных сил Швеции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Военнослужащие вооруженных сил Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе, говорится в исследовании Института Европы РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Оценивая темпы военно-политических действий и военного строительства Швеции за истекший год, можно спрогнозировать, что Стокгольм будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи. Это даст ему возможность превращаться в реального военного лидера среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе", - говорится в документе.
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В исследовании также отмечается, что Швеция за год в НАТО нарастила военные расходы на 11,4%.
Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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