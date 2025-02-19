https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000188002.html
Швеция позиционирует себя незаменимым антироссийским игроком, заявили в РАН
Швеция позиционирует себя незаменимым антироссийским игроком, заявили в РАН - РИА Новости, 19.02.2025
Швеция позиционирует себя незаменимым антироссийским игроком, заявили в РАН
Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:40:00+03:00
2025-02-19T01:40:00+03:00
2025-02-19T01:40:00+03:00
швеция
россия
финляндия
владимир путин
дмитрий киселев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76041/99/760419931_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_9d21a65213808ed46b0f53fa996edb67.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности, говорится в исследовании института РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Отказавшись от нейтралитета, быстро интегрируясь в НАТО, всячески поддерживая Киев, Швеция целенаправленно позиционирует себя как незаменимый игрок в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности", - отмечается в исследовании Института Европы. Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250217/shvetsija-1999750606.html
https://ria.ru/20250216/shvetsija-1999728679.html
швеция
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76041/99/760419931_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_822e5d24bc26c8887ce9d67126ee9030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, россия, финляндия, владимир путин, дмитрий киселев, нато
Швеция, Россия, Финляндия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
Швеция позиционирует себя незаменимым антироссийским игроком, заявили в РАН
РАН: Швеция в НАТО считает себя незаменимым антироссийским игроком