https://ria.ru/20250219/shvetsiya-2000188002.html

Швеция позиционирует себя незаменимым антироссийским игроком, заявили в РАН

Швеция позиционирует себя незаменимым антироссийским игроком, заявили в РАН - РИА Новости, 19.02.2025

Швеция позиционирует себя незаменимым антироссийским игроком, заявили в РАН

Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:40:00+03:00

2025-02-19T01:40:00+03:00

2025-02-19T01:40:00+03:00

швеция

россия

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владимир путин

дмитрий киселев

нато

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности, говорится в исследовании института РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Отказавшись от нейтралитета, быстро интегрируясь в НАТО, всячески поддерживая Киев, Швеция целенаправленно позиционирует себя как незаменимый игрок в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности", - отмечается в исследовании Института Европы. Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250217/shvetsija-1999750606.html

https://ria.ru/20250216/shvetsija-1999728679.html

швеция

россия

финляндия

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швеция, россия, финляндия, владимир путин, дмитрий киселев, нато