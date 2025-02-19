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Верховный суд оставил в силе иноагентский штраф журналисту Пивоварову* - РИА Новости, 19.02.2025
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01:25 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/shtraf-2000186936.html
Верховный суд оставил в силе иноагентский штраф журналисту Пивоварову*
Верховный суд оставил в силе иноагентский штраф журналисту Пивоварову* - РИА Новости, 19.02.2025
Верховный суд оставил в силе иноагентский штраф журналисту Пивоварову*
Верховный суд РФ оставил без изменения решение о назначении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Алексею... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:25:00+03:00
2025-02-19T01:25:00+03:00
алексей пивоваров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменения решение о назначении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Алексею Пивоварову*, назначенный ему прошлым летом за неуказание им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Пивоваров* в своем Telegram-канале разместил материалы без указания на то, что они произведены или распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности. Представитель журналиста просила прекратить производство по делу, признав его малозначительным, так как публикация без маркировка была выявлена и удалена задолго до вызова в Управление Роскомнадзора по ЦФО, следует из документов, а сам Пивоваров* "соблюдает установленные законом требования при распространении текстовых материалов". Кроме того, по словам представителя, исключительные права на канал были переданы ООО "Контекст" по договору купли-продажи от 1 марта 2024 года и Пивоваров* "не определяет редакционную политику канала". Из постановления кассационного суда по жалобе Пивоварова*, которое также имеется у РИА Новости, следует, что "само по себе отсутствие публикации на дату составления протокола об административном правонарушении не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения", уточняется в нём. Ранее Пивоварова* также штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Он попал в реестр иноагентов в июне 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250217/sud-1999851207.html
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алексей пивоваров
Алексей Пивоваров
Верховный суд оставил в силе иноагентский штраф журналисту Пивоварову*

Верховный суд оставил в силе штраф иноагенту Пивоварову за неуказание маркировки

© Фото : Youtube-канал "Редакция" Журналист Алексей Пивоваров*
Журналист Алексей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Youtube-канал "Редакция"
Журналист Алексей Пивоваров*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменения решение о назначении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей признанному иноагентом журналисту Алексею Пивоварову*, назначенный ему прошлым летом за неуказание им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.
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Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Пивоваров* в своем Telegram-канале разместил материалы без указания на то, что они произведены или распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности. Представитель журналиста просила прекратить производство по делу, признав его малозначительным, так как публикация без маркировка была выявлена и удалена задолго до вызова в Управление Роскомнадзора по ЦФО, следует из документов, а сам Пивоваров* "соблюдает установленные законом требования при распространении текстовых материалов". Кроме того, по словам представителя, исключительные права на канал были переданы ООО "Контекст" по договору купли-продажи от 1 марта 2024 года и Пивоваров* "не определяет редакционную политику канала".
Из постановления кассационного суда по жалобе Пивоварова*, которое также имеется у РИА Новости, следует, что "само по себе отсутствие публикации на дату составления протокола об административном правонарушении не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения", уточняется в нём.
Ранее Пивоварова* также штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение.
Он попал в реестр иноагентов в июне 2022 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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